Kiko Hernández estalla contra Mayte Ametlla: "Que sepas que estás cometiendo un delito"

La tensión entre Kiko Hernández y Mayte Ametlla, redactora de Sálvame, es más que evidente cada vez que la periodista sale en pantalla. Y es que el formato vespertino de Telecinco ha convertido a Mayte en la portavoz oficial de los viajes de Kiko Hernández a Melilla.

Este jueves 2 de marzo, Ametlla ha anunciado que el programa contaba con información nueva sobre un presunto negocio del colaborador en la ciudad autónoma, y es que presentará una gala el próximo día 21 dentro de una semana festiva en la ciudad.

Según la redactora del programa, Kiko Hernández conocería a Fátima Kaddur, contacto en el Ayuntamiento de Melilla, por medio de Fran Antón, amigo del colaborador y sobre el que se ha especulado durante muchos meses en Sálvame sobre si supuestamente fueran algo más que amigos.

"Nos han dicho que hay una relación estrecha entre Fran Antón y Fátima Kaddur", espetaba Ametlla desde el pantallón donde explicaba la información de Hernández. "Eso es falso", gritaba el colaborador.

En ese momento, su compañera realizaba un comentario que no terminaba de gustar al exconcursante de Gran Hermano. "Escucha, a lo mejor no te lo ha contado todavía, y es uno de esos secretos de alcoba que no habéis compartido. Quizás es eso".

Kiko Hernández no cambiaba el gesto, y es que parecía no haber escuchado el comentario a la perfección, por lo que era reproducido por sus compañeras. Visiblemente enfadado, no emitía respuesta alguna, por lo que Mayte continuaba con su discurso.

"Jorge Javier Vázquez ayer te preguntó si querías empadronarte en Melilla", comentaba mientras daba paso a un vídeo donde se podía ver lo sucedido este miércoles en directo. Tras la emisión del mismo, Kiko respondía sin dudar a la redactora del programa.

"Oye Mayte, lo de 'secretos de alcoba' que has dicho antes, ¿a qué te refieres? ¿que yo mantengo una relación con Fran Antón?", preguntaba. "Luego te lo aclaro", respondía. "Lleva diciendo eso toda la tarde, que lo vas a aclarar y luego no lo aclaras. Es que si lo has dicho que sepas que estás cometiendo un delito", añadía.

"¡Qué exagerado!", apuntaba Ametlla. "No, no, exagerado no. Lo dice la ley, léela, léela porque es un delito. Lo vuelvo a repetir, una broma vale, pero cuatro, directamente nos vamos al juzgado". Ante estas palabras, la comunicadora respondía que "se pueden tener secretos de alcoba con amigos".

