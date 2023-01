Mayte Ametlla estalla contra Kiko Hernández por su actitud desafiante: "¡No me vaciles!"

Las vacaciones de Kiko Hernández en Melilla con Fran Antón siguen generando contenido en Sálvame. Si el pasado martes el colaborador reaparecía para dar su versión de los hechos y asegurar que toda la información dada por el programa era "falsa", en la tarde de este miércoles, Hernández ha vuelto a mostrarse un tanto enfadado con lo expuesto por el espacio de Telecinco.

Desde el programa de La Fábrica de la tele aseguran que un confidente "cercano a Fran Antón" habría sido el que ha dado toda la información a Sálvame sobre los pasos que ha seguido Kiko durante sus vacaciones. De hecho, un equipo de Sálvame se desplazó hasta Melilla para confirmar la información del confidente y desde el espacio de Telecinco aseguran que pasaron Nochevieja juntos y que Kiko se llegó a esconder en el maletero de un coche para esquivar a la prensa.

Una información que el colaborador sigue negando y que ha provocado un encontronazo con Mayte Ametlla, trabajadora del programa. La periodista se encontraba en el pantallón del programa para "demostrar que la versión dada ayer por Kiko era mentira".

['Sálvame' asegura que Kiko Hernández se metió en el maletero de un coche para esquivar a la prensa]

"El programa ha demostrado que Kiko Hernández se ha quedado en casa de un familiar de Fran Antón", apuntaba Mayte, a lo que el colaborador respondía en tono sarcástico y con una gran sonrisa: "Sí, sí, se ha demostrado".

Kiko Hernández en 'Sálvame'.

En ese momento, Mayte se mostraba algo molesta con la actitud desafiante del tertuliano: "Kiko, de verdad, no me vaciles tanto". Él, lejos de cesar en su comportamiento, aplaudía el comentario mientras se seguía riendo.

"Es imposible que me vierais el 30, 31 y 1 en Melilla, otra mentira más", añadía Kiko mientras la comunicadora exponía el informe realizado por el programa. "¡Venga! ¡Demuéstramelo!", apostillaba Hernández a cada dato arrojado por Mayte.

"No te rías tanto", comentaba Ametlla mientras el resto de colaboradores prefería guardar silencio ante este cruce de pullas. "Venga, otra mentira", seguía el exconcursante de Gran Hermano. "Esto es lo más ridículo que he visto en mi vida", comentaba Kiko, a lo que Mayte aseguraba que "el ridículo lo estás haciendo tú".

"Mira, si no es porque hay un regidor que te marca los aplausos no te habías comido ni uno, porque el público se está descojonando", afirmaba el colaborador. Lejos de silenciarse, Mayte respondía: "En psicología hay una cosa que se llama risa nerviosa, y esa risa que tienes tú me recuerda a la que me decían mis psicólogos cuando iba a terapia".

Sigue los temas que te interesan