Kiko Hernández reaparece en 'Sálvame' tras su último viaje con Fran Antón: "Es todo falso. Me la suda"

Kiko Hernández ha regresado en este martes 10 de enero a Sálvame, después de pasar gran parte de las Navidades en Melilla junto a Fran Antón. De hecho, fue la pasada semana cuando su programa emitía unas imágenes del colaborador y Antón paseando por la ciudad autónoma.

Desde el programa de La Fábrica de la tele aseguran que un confidente "cercano a Fran Antón" habría sido el que ha dado toda la información a Sálvame sobre los pasos que ha seguido Kiko durante sus vacaciones. Un equipo de Sálvame se desplazó hasta Melilla para confirmar la información del confidente. Desde el espacio de Telecinco aseguran que pasaron Nochevieja juntos y que Kiko se llegó a esconder en el maletero de un coche para esquivar a la prensa.

Hernández llegaba sonriente a Mediaset, mientras los colaboradores seguían arrojando información sobre las vacaciones del colaborador. Una vez en plató, no ha dudado en responder a todas las cuestiones que las presentadoras le han planteado.

"Estoy muy bien, me la suda", respondía cuando María Patiño le preguntaba cómo se había tomado la emisión de las imágenes. "Estoy con mi familia y mis amigos, entre los que está Fran, celebrando fin de año", apuntaba.

Adela González ha querido apuntar que hay "una persona que tenía información muy precisa, que tenía datos tuyos y que es una persona cercana a Fran Antón". Algo que Kiko no dudaba en negar: "Eso es mentira. Es mentira, no me metí en ningún maletero. Los testigos pueden asegurar que vaya en pelotas, pero no. No estaba en una casa de un familiar de Fran, sino en una casa que alquilé yo. La gente puede decir misa. Tengo el recibo y la factura de la casa, yo cuando voy a los sitios pago".

Sin embargo, era Sálvame el que se reafirmaba en su información. "Le digo a la dirección del programa y al informador que toda esa información es falsa, absolutamente falsa", discutía Kiko.

El colaborador no cambió de versión y finalmente le preguntó a sus compañeros que qué querían saber: "¿Qué queréis saber si es mi pareja? Pues no, estáis buscando que lo diga y que estoy muy enamorado, y no". Asimismo, aseguraba que está "tranquilo" y "feliz", y que no se ha escondido porque "no lo necesito".

