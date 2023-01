Miguel Ángel Silvestre confiesa que no quería hacer 'Velvet': "Mi guía espiritual me convenció"

El Hormiguero ha continuado su semana con los actores Miguel Ángel Silvestre y Lali, que han acudido al plató de Pablo Motos para presentar los nuevos capítulos de la serie Sky Rojo que llega a Netflix el próximo 13 de enero. Esta es la tercera y última temporada de la ficción, donde las protagonistas intentan empezar una nueva vida tras huir de su proxeneta con su dinero.

Lali irrumpía en el plató envuelta en la bandera argentina, en honor al Mundial de fútbol ganado por su país. "Cantaste el himno de Argentina en la final", apuntaba Motos. "Fue un calvario, porque me llamaron y yo estaba como una turista más en Qatar, disfrutando y con la voz mal porque había estado de fiesta", comentaba Lali.

"Mis amigos me animaron, pero yo estaba muy nerviosa porque pensé que no era digna de la oportunidad", aseguraba. Además, confiesa que le costó mucho encontrar vestido y que pensó "en llevar la bandera de Argentina y nada más".

El presentador le ha querido preguntar a Miguel Ángel Silvestre cómo es capaz de interpretar a un personaje "malvado" cuando no coincide con su personalidad. "Mi madre es muy feliz y creo que he heredado eso de ella. Soy muy disfrutón y me gusta mucho la vida", apuntaba el actor.

En ese momento, Pablo Motos ha querido saber qué propósito había pedido el actor este año, ya que al parecer, es famoso por sus peticiones. "En el 2019 pediste trabajar en La casa de papel y se cumplió, ¿se te han cumplido siempre?", cuestionaba Motos. "No, de hecho, un año celebré Nochevieja con mis amigos e hicimos un juego donde pedimos los propósitos y no solo no se cumplieron sino que ocurrió lo contrario", comentaba entre risas.

"Este año he pedido volver a trabajar con Paula Echevarría, porque fui muy feliz", añadía. Momento en el que confesaba una de las historias más sorprendentes que jamás había revelado. "Yo no quería hacer Velvet, pero una mujer espiritual me dijo que iba a ser un éxito", comenzaba. Al parecer, Silvestre le pidió consejo sobre si escoger Velvet u otra serie donde le atraía más el proyecto.

"Ella me dijo que Velvet iba a ser un éxito internacional, pero a mí no me gustaba porque no era mi género y yo quería hacer el otro proyecto. Pues todo se cumplió; Velvet fue un éxito y la otra serie tuvo malísimas críticas", sentenciaba dejando boquiabierto al plató. Asimismo, el actor confesó más coincidencias de su guía, a la que siempre le pide consejo a la hora de elegir su futuro profesional.

