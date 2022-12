Tom Hanks confiesa en 'El Hormiguero' cómo fue su experiencia en la Casa Blanca: "No sabes qué decir"

El Hormiguero ha empezado la semana con la visita del dos veces ganador del Oscar de Hollywood, el actor y director estadounidense Tom Hanks y de la actriz mexicana Mariana Treviño. Los dos intérpretes han presentado su nueva película, El peor vecino del mundo, que se estrena en cines el 28 de diciembre.

En un tono distendido y cómico desde el principio de la entrevista, Tom Hanks respondía entre risas a las preguntas de Motos sobre su nueva película. Pero el presentador no quiso dejar pasar el aspecto físico del actor. "Te veo más delgado, te veo más fit", apuntaba el valenciano.

Después de darle las "gracias" por su comentario, Tom desvelaba el motivo que escondía su cambio físico. "Según he ido envejeciendo me he cuidado más, porque toda la comida basura que comí de pequeño me ha provocado diabetes tipo dos. Ahora tengo que mantener mi cuerpo y cuidarlo", confesaba ante la sorpresa de los presentes.

Asimismo, el actor se ha atrevido a decir algunas palabras en español, aquellas que según él, le enseñaron en el instituto: "Solo nos enseñaron a decir; ¿Dónde está la biblioteca? ¿Por allí? Quiero leer un periódico?", aseguro ante la risa del plató de Antena 3.

El presentador le ha preguntado a Mariana qué sintió al conocer a Tom, uno de sus actores favoritos. "Era mi ídolo. Conocerle en persona fue un sueño cumplido, y yo no sabía lo buena persona que era. Cuando le conocí me dio un abrazo muy especial y me llamó por mi nombre". A lo que añadía que le costó "digerir la nueva realidad".

Aprovechando este asunto, Motos ha querido saber cómo han sido las visitas de Tom a la Casa Blanca, donde ha conocido a varios presidentes. "Conozco a un total de cuatro. Cuando les conoces no sabes muy bien qué decir, porque te quedas mudo. He estado también en el Despacho Oval, que tiene una terrible iluminación, como una luz blanca terrible".

A lo que añadía que lo "mejor" cuando se visita la Casa Blanca es no pararse a pensar quién habrá usado las escaleras, el baño o un sillón, para así actuar con normalidad.

