Sonsoles Ónega carga contra Tamara Falcó por su tajante corte a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Tamara Falcó ha vuelto a ser una de las protagonistas de la semana. Tras el tajante corte que le dio a Pablo Motos el pasado jueves en El Hormiguero, cuando este le preguntó sobre su posible romance con Hugo Arévalo; ha sido Sonsoles Ónega en su magacín donde ha cargado duramente contra la actitud de la socialité. “Eso al jefe no se le dice”, respondió la periodista.

Después de la visita de Cristina Pedroche, comenzaba la tertulia con la marquesa de Griñón, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, como cada jueves. Por supuesto, uno de los temas eran las fotos que publicó la revista Hola, en las que podía verse a la hija de Isabel Preysler acompañada por Arévalo en Lourdes, unas instantáneas que se hicieron pocos días después de su ruptura con Íñigo Onieva.

“Vamos a quitarnos este tema de encima. Hemos visto unas fotos tuyas con tu amigo Hugo Arévalo en Lourdes, ¿se obró el milagro?”, le preguntó Motos a la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity. Esta le respondió de manera muy seca. “Menuda pregunta más tonta. ¡Menuda pregunta más tonta!”, exclamó, con tono irritado.

Por supuesto, Pablo Motos, quiso ponerle humor a la respuesta, insistiéndole en que diese una respuesta, que la socialité dio, pero con el mismo tono seco. “Es un paseo con un amigo en Lourdes. Somos amigos desde hace muchísimo [tiempo]”, le explicó. Motos le respondió que “hay una frase terrible que dice ‘te quiero, pero solo como amigo’”, en referencia a la respuesta de Falcó. Esta no dudó en que preguntarle, con el mismo tono irritado, a Motos sobre su esposa, Laura Llopis. “¿Eso te lo dijo a ti Laura muy a menudo?”, le inquirió.

La conversación siguió en ese clima tenso, en el que tanto Motos como el resto de colaboradores intentaban poner humor, hasta que se terminó de cambiar de tema. Por supuesto, esta actitud no ha pasado desapercibida a Sonsoles Ónega, quien no ha dudado en reprender la actitud de la aristócrata desde su propio programa.

Todo comenzó cuando sacó el tema uno de los tertulianos del magacín, Javier Cid, quien también reprobó el comportamiento de la marquesa. “Ha pasado de contar todos los detalles de la ruptura, a pegarle un corte a Pablo Motos. Cada vez que un entrevistado te da esa respuesta, pienso si quiere que le pregunte por el Bosón de Higgs”, comentó.

Y es ahí cuando Ónega cargó contra la socialité. “Eso al jefe no se le dice, ¿no?”, compartió la periodista, algo en lo que coincidieron el resto de colaboradores del programa de Antena 3. Lo cierto es que la socialité lleva una temporada errática en el formato de 7 y Acción, que coincide tras su polémica y muy comentada ruptura con Íñigo Onieva.

La actitud huidiza de Falcó ha provocado varios desencuentros entre la diseñadora y el presentador. “Tamara, te tengo que dar una noticia, por si no lo sabes: eres el personaje público más buscado en Google en 2022. Le ganas a Isabel II o a Putin. ¡A todo el mundo! ¿Crees que es bueno o malo?”, le preguntó Motos el pasado 8 de diciembre. La respuesta de Falcó fue un silencio incómodo. En el resto de la tertulia, la socialité solo respondía con monosílabos.

“Hoy me he despertado de monosílabos, pero no me preocupa porque hoy tenemos mucha política y tenemos dos expertas, así que no pasa nada”, explicó, a lo que Motos le respondió: “¡Qué morro! 'He venido hoy a la tertulia y ya anuncio que no pienso hacer la tertulia'. ¡Es que quiero que hables!”

