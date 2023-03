Brutal enfrentamiento entre Belén Esteban y Carmen Alcayde en 'Sálvame': "¡No tienes narices!"

El pasado Viernes Deluxe, Carmen Alcayde se sentaba para someterse a un polígrafo donde habló de todos sus compañeros de Sálvame. Este martes 21 de marzo, la valenciana regresaba al plató para aclarar algunas de sus respuestas ante la máquina de Conchita.

Una de las partes más importantes de su entrevista fue la supuesta mala relación que tuvo con Jorge Javier Vázquez durante su etapa en Aquí hay tomate. "Yo me puse a tener hijos, él a triunfar aquí… No nos hablábamos, pero no por qué no nos llevásemos bien. Con Jorge siempre he tenido mucha química. Siempre que nos hemos visto en un pasillo, nos hemos abrazado y nos hemos reído, a pesar de que llevásemos muchos años sin hablarnos", comentaba.

Además, aseguró en varias ocasiones que todos sus compañeros de programa eran "juguetes rotos", entre los que ella se incluía, algo que no sentaba nada bien a Belén Esteban, que este martes respondía a su compañera, que comenzaba haciendo referencia a su relación con Vázquez.

"Me hace mucha gracia que dijeras que no has tenido mala relación con Jorge, eso es mentira. ¡No tienes narices! Tienes narices con esa señora que se llama Lydia Lozano", gritaba visiblemente furiosa.

Belén Esteban, Lydia Lozano y Carmen Alcayde.

Pero su discurso no terminaba ahí: "Tienes narices con nosotros, conmigo y con esa señora", volviendo a hacer referencia al fin de la relación entre Alcayde y Lozano. "Lydia ha sido amiga tuya no, más que amiga. Te ha ayudado con muchas cosas que aquí no podemos hablar, y tú a esa señora la has tirado. ¿Sabes qué vales para mí? Nada, porque no vales nada como amiga".

Por su parte, Alcayde intentaba defenderse alegando que no le había hecho nada a Lydia. "Dices que somos juguetes rotos, yo sé de dónde vengo. Juguete roto tú, que empezaste como presentadora y ahora estás aquí un día a la semana como colaboradora poniendo verde a todos tus compañeros", gritaba de nuevo Belén, a lo que Carmen respondía que "todos mis trabajos han sido dignos".

Por su parte, Kiko Matamoros decidía intervenir y continuar en la misma línea que Esteban. "Estás mintiendo", comentaba en referencia a su supuesta mala relación con Jorge Javier. En ese momento, Terelu Campos comentaba que a ella también le había llegado esa información.

"¿Por qué dices que todos somos juguetes rotos si todos los trabajos son dignos?", preguntaba Campos. "Es como decir que alguien es friki", respondía. En ese momento Kiko Matamoros gritaba: "¡Tú sí que eres una friki!".

