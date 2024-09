'Fiesta' defiende a su equipo ante las críticas recibidas por su reportaje: "No nos hemos inventado nada"

Durante la emisión de ayer de Fiesta, el equipo del programa se trasladó al polígono industrial de Málaga donde está planeado poner una calle que lleve el nombre de María Teresa Campos. Sin embargo, el estado en el que estaba la zona no le causó buena impresión a la presentadora, Emma García.

La periodista lo calificó como una zona "desangelada, aislada y alejada del centro de la ciudad". De hecho, los propios vecinos con los que habló la reportera admitieron que el lugar estaba "desolado, mal cuidado y apartado".

Sin embargo, Kike Calleja comentaba que ni Carmen Borrego ni Terelu Campos habían protestado por este hecho, pesar de haber visitado la ubicación exacta elegida para ello. Las hermanas habrían hecho este 'tour' durante el pasado puente de mayo.

'Fiesta' Mediaset España

Al parecer, no ha todo el mundo le habría sentado bien esta investigación y Emma García se ha visto obligada a comentarlo en el arranque del programa de hoy. Al parecer, han sido muchas las críticas que ha recibido Fiesta. "La que se ha liado", ha dicho la presentadora.

Esto se debe a que parte de la audiencia ha señalado que la información se la habían apropiado a otros medios. Y no solo eso, también se ha indicado que el motivo por el que el polígono se encuentra en este estado es porque todavía no se ha terminado de construir.

Sonia Fernández, la autora de este reportaje ha querido defender su reportaje. "Nosotros, el trabajo que hemos hecho y que, concretamente, he hecho yo, es el que siempre se hace en este programa cuando se produce una noticia que genera cierta polémica".

Ha indicado que lo que explicó fue simplemente lo que vio y sintió al llegar a ese lugar. "Intentamos llamar al ayuntamiento, fueron esquivos y, en palabras textuales, me dijeron que 'no me podían ayudar'", ha explicado Fernández.

Además, la periodista ha sido muy clara con las acusaciones que se han vertido contra el programa: "No nos hemos inventado nada". Hace hincapié en que lo único que han hecho ha sido describir las circunstancias: "Nosotros hemos ido al lugar, teníamos clara cuál era la calle y hemos contado qué es lo que hay y lo que hay es una calle con dos descampados a cada lado".

Aún así, Fernandez ha querido hacer un apunta sobre el futuro de esta calle. Al parecer, está previsto que en un tiempo se convierta en un lugar de paso con mucha afluencia de personas y que el reportaje se había hecho desde el respeto más absoluto. Por tanto, el resultado final no tendría por qué parecerse a lo mostrado.

Más polémicas

Este no ha sido el único problema con el que ha tenido que lidiar el programa durante este fin de semana. La emisión del sábado fue interrumpida para informar sobre el encuentro casual de una de sus reporteras con Julián Muñoz, quien había concedido una entrevista para De Viernes.

Según Lucía Fernández, la reportera en cuestión, indica que el expolítico le hizo "un mal gesto con el dedo". Mayte Zaldívar envió un mensaje pidiendo comprensión, ya que la entrevista se había grabado hacía 15 días y el estado de salud de Muñoz había empeorado. Precisamente, la enfermedad del mismo había sido uno de los temas de los que se habló en el programa.