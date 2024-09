Germán González se estrena como presentador: "A mí me gusta TVE y me siento libre de decir lo que me apetece"

Quizás muy poca gente ponga cara a Germán González, pero desde este lunes se convertirá en uno de los rostros de la parrilla de La 1. El joven presentará junto a Lydia Bosch El gran premio de la cocina, un concurso culinario a tiempo real que intentará hacerse un hueco en una franja dominada por La ruleta de la suerte.

Este programa de TVE es su gran oportunidad como presentador, tras su periplo en diversos espacios de La Fábrica de la Tele. Sálvame fue el trabajo que mayor popularidad le dio. Sin embargo, cuenta González, esta no es la primera vez que coqueteaba con la pública, pues hubo otros intentos en un pasado no muy lejano.

De momento, Germán González ya se ha ganado a Lydia Bosch. "He sentido la misma química que con Emilio Aragón", dijo en el FesTVal de Vitoria la actriz, que retoma su rol como presentadora tras El juego de la oca. Producido por Boxfish (Bake Off: famosos al horno), un grupo de cocineros amateurs pondrán a prueba sus habilidades culinarias en desafíos a contrarreloj.

¿Te habían tirado la 'caña' desde TVE antes?

Había hecho el casting para otras cosas de TVE, pero por desgracia no salio.

¿Parecido a esto?

Parecido.

¿Se hacían pasteles?

No voy a decir nada. Pero sí, habíamos tenido contacto para otras cosas y no habían acabado de salir en general.

Germán, ¿cómo afrontas este reto como presentador?

Muy contento y sorprendido, porque soy el primero que a veces desconfío de mí. Pero cuando me he visto, creo que estoy bien y que funciono. Igual quedo de sobrado, pero es así. Me noto bien y eso es positivo.

"Igual quedo de sobrado, pero creo que estoy bien y que funciono como presentador"

¿Qué te ha sorprendido de Lydia Bosch?

No la conocía a nivel personal. Para mí era tía Alicia de Médico de familia. Motivos personales no la vi. Me ha sorprendido que es muy transparente, me adora desde el minuto uno, que eso me pasó también con Adela González. Lydia es muy hogar.

¿Hay conversaciones para más cosas en TVE?

Estoy ahora en esto y a ver qué pasa. No hay nada más. A mí me gusta TVE y me siento muy libre de decir lo que me apetece. También es verdad que yo soy políticamente correcto, no soy incómodo, aunque en algún momento lo haya podido ser.

¿Te preocupa los datos de audiencia?

No me preocupa en exceso porque La Ruleta de la suerte es súper líder y nosotros competimos con otras armas. Nuestros concursantes son siempre los mismos y os vais a familiarizar con ellos.

Los presentadores Germán González y Lydia Bosch, y los jueces Marta Verona y Javi Estévez. GTRES null

Vienes de trabajar con Jorge Javier Vázquez. ¿Te ha dado algún consejo?

Compaginé el proceso de casting de esto con El diario de Jorge. Fueron dos semanas complicadas porque quería que me cogieran pero tenía que decir adiós a una empresa y sentía que fallaba a Jorge. Me llevo muy bien con él y está muy ilusionado con el programa. Me dio cosa.

Cuando me llamaron, entré en euforia, subí al camerino de Jorge, y él ya lo sabía porque se había filtrado. Me deseó suerte, me dio la enhorabuena y me dijo que me tenía que ir aunque me iba a echar de menos. Hubo lágrimas porque soy un moñas. Tenemos muy buena relación y hablamos mucho.

"Jorge Javier me deseó suerte, me dio la enhorabuena y me dijo que me tenía que ir aunque me iba a echar de menos"

¿Como fueron las primeras semanas de El Diario de Jorge?

Bien, pero intensas porque es arrancar un formato de cero y es complicado. Siempre me doy cuenta de lo difícil que es hacer televisión y que funcione todo. Fue intenso. Trabajaba en la redacción buscando testimonios, dando forma a las historias…

¿Cómo llevasteis las audiencias del programa? ¿Os esperabáis una mejor acogida?

Yo sabía que salíamos en una época complicada por los JJOO. Se le está dando tiempo y espacio. El canal confía. La idea es que el programa crezca poco a poco, y veo a Jorge muy disfrutón. Es un formato muy gracioso y entretenido.

Germán González y Lydia Bosch, en el FesTVal de Vitoria. null

¿Qué te pareció el reencuentro entre Ana Rosa a Jorge?

No lo he visto, porque estamos grabando a todas horas. No me da tiempo ni a mirar el móvil. He visto algunas cosas sueltas. A nivel televisivo me pareció muy guay. Creo que se quieren mucho, se respetan y se admiran. Y luego también es que es la gracia, como pasaba con María Teresa en Sálvame.

¿Has visto Ni que fuéramos Shhh?

Ahora tampoco, porque de 16:00 a 20:00 estamos grabando. Pero la temporada pasada sí. Y me parece maravilloso.

¿Que te parece el fichaje de Aida Nizar?

Me parece muy bien. Dentro del formato que es, maravilloso.

¿Has recibido mensajes de felicitación de sus colaboradores?

Sí, sí. Me han felicitado, incluso Kiko Matamoros, que me sorprendió al poner un tuit. También me han escrito María Patiño, Gemma López, Lydia Lozano, Chelo García Cortés...

"Me sorprendió que Kiko Matamoros escribiera un tuit para felicitarme"

¿Y Terelu?

No, porque no he hablado con ella.

Te podría haber puesto un WhatsApp…

¡Que no soy tan amigo de ellos, eh! Pero no, que yo sepa no. Pero te digo una cosa, hay gente que no se ha enterado. Lydia Lozano lo supo ayer al ver la promo.

Ahora eres compañero de cadena de David Broncano. ¿Qué te parece que compita contra Pablo Motos?

Todo lo que sea competir me parece bien, significa que se invierte y no se tira la toalla. Estoy a favor de la producción propia y creatividad nacional.

¿Te gustaría ir a La Revuelta?

Ojalá. Claro. Pero no creo que quieran. Lo que le interesa es el dinero que tengo en la cuenta [risas].

¿Qué opinas de Babylon Show, el programa de Carlos Latre?

Sí, lo vi un día. Latre me parece maravilloso. Me ha gustado, creo que les van a dar una oportunidad y van a tener paciencia [esta entrevista se hizo antes de que el programa fuera cancelado en Telecinco]. Pueden convivir todos, pero contra El Hormiguero es muy difícil porque lleva 18 años.

"Me hubiera gustado que con Cuentos Chinos hubieran tenido más paciencia, pero como todos los formatos que fracasan"

¿Te hubiera gustado que hubieran tenido más paciencia con Cuentos Chinos?

Sí. Pero con todos los formatos en los que estoy y fracasan siempre piensas eso. Si le hubieran dado más tiempo… O no. Eso es como las parejas. Igual hubiera sido alargar la agonía.

¿Tuviste oportunidad de ir al nuevo Sálvame?

Sí. Me ofrecieron ir a Ni que fuéramos Shhh. El puesto estaba un poco sin definir, me lo ofrecieron un mes antes del estreno, pero yo estaba en otra cosa y les dije que no. Pero con todo el buen rollo del mundo porque me llevo muy bien con ellos.