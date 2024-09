María Casado, la historia de un fichaje que se cerró en verano: "Telecinco me pega todo, aquí me siento muy yo"

Mediaset España continúa cimentando los pilares de la nueva etapa de Informativos Telecinco. Un "proyecto a largo plazo" que lidera Francisco Moreno desde octubre de 2023 y que dio su primer campanazo con el fichaje de Carlos Franganillo. Tras unos meses de rodaje, el grupo de Fuencarral incorpora ahora a María Casado, otro rostro que ha estado vinculado a TVE.

"Es un día para seguir avanzando. Nadie dijo que esto fuera fácil. Pero lo es más si tienes a los mejores, y con ellos haces un trabajo lo más honesto posible", asegura Moreno, director de informativos de la compañía, que de Casado destaca su versatilidad en el medio. "Es un salto cualitativo", apunta Franganillo.

La periodista se encargará de presentar (y editar) las ediciones del fin de semana junto a David Cantero, que se reencuentra con otra de sus parejas televisivas -se reedita el tándem que formaron en el Telediario- tras separarse de Isabel Jiménez. "Cuando se enteró, me mandó un audio y me dijo que estaba en shock".

"Me faltaba trabajar en una privada. Esta semana me han llegado a decir: 'No sé si te pega Telecinco'. ¿Perdón? Me pega todo", asegura María Casado. "En Telecinco me siento muy yo. Siempre he visto esta cadena, aquí me siento muy yo. Es moderna, alegre, canalla cuando toca y seria cuando la situación lo requiere. Y esa soy yo. Muy María", dice.

Cuenta el directivo que, aunque el fichaje de Casado se cerró "a mediados de junio", las conversaciones se iniciaron mucho antes. Sobre la mesa, María había recibido "varias ofertas", incluso una de radio. Pero Moreno la convenció finalmente para que regresara a un plató de informativos: "Le dije: '¿Por qué no vuelves a tus orígenes?".

Su conversación con Banderas

Como anécdota, explica Moreno, que por entonces María iba a participar en una entrega de Callejeros Cuatro. Y el susto de Moreno fue mayúsculo al ver las noticias sobre el cameo de la periodista en el programa de Cuatro. Pensó que su bombazo había salido a la luz. "A raíz de la promo, vi titulares que decían 'María Casado ficha por Mediaset'. Y dije: ¡Hostia!".

"Vuelvo con una mochila llena de vivencias en informativos, programas y teatro, sabiendo que la información siempre ha sido mi alimento y mi base todos los días", dice Casado, que compaginará su nuevo trabajo con sus responsabilidades como presidenta de la Academia de Televisión y Soho, la productora de Antonio Banderas.

Carlos Franganillo y Francisco Moreno arropan al nuevo fichaje de Mediaset, María Casado. Mediaset España null

"Antonio me dijo 'yo lo que quiero es que tú seas feliz, pero no te quiero soltar'. Encontraremos el encaje y sacaremos el tiempo. El proyecto tiene todo el encanto y la magia. No voy a elegir, me quedo con todo", asegura María que ahora vivirá a caballo entre Málaga y Madrid.

"Somos profesionales, pero no robots. Yo tengo familia -su hija Daniela tiene apenas un año- y la logística del fin de semana es el traje perfecto", agrega la periodista, que debutará en pantalla el próximo sábado 21. Un último apunte: Mediaset volverá a formar parte de la Academia de Televisión: "Está hablado y sólo hay que formalizarlo".