Telecinco despeja las dudas sobre el futuro de Ribagorda en informativos: "Tendrá su sitio; toca sentarse con él"

Los informativos de Telecinco continúan con el proceso de transformación que se inició el pasado mes de enero, con la llegada de Carlos Franganillo tras la jubilación de Pedro Piqueras. El fichaje de María Casado marca la nueva temporada del área que dirige Paco Moreno y que comenzará el próximo lunes 16.

La periodista presentará las ediciones del fin de semana junto a David Cantero, recuperando así la pareja que formaron hace casi 20 años en el Telediario de TVE. Casado, además, compaginará su labor delante de las cámaras con la de edición, junto a otras tres personas. Un

Su aterrizaje en Telecinco, por lo tanto, hace que Pepe Ribagorda pierda su sitio en el informativo, del que también era editor. El movimiento es bastante llamativo, pues el periodista llevaba en antena 18 años de forma ininterrumpida.

A diferencia de Leticia Iglesias, que pasará al informativo de Franganillo como prescriptora, el canal de Fuencarral no recolocará a Ribagorda. Al menos por el momento, porque la intención de Mediaset es seguir confiando en él.

"Aquí no sobra nadie, cada uno se irá reubicando. Nadie le puso la puerta ni siquiera a un grande como Piqueras. Todos tenemos misiones temporales, porque en la televisión no hay nada vitalición. No es bueno que permanezca inamovible con el paso de los años", ha dicho Francisco Moreno, director de los informativos de Mediaset en la presentación de María Casado.

"Ribagorda tendrá su sitio"

"Pepe ha cultivado un perfil profesional determinado. Es un enorme periodista al que tengo un gran respeto profesional y personal. Tendrá su sitio en esta casa, como todo el mundo. No nos podemos permitir el lujo de tener a nadie ocioso".

La hoja de ruta de Ribagorda aún no está clara. "Toca sentarse con él tranquilamente y definir las posiciones y las misiones que va a tener que asumir en adelante", ha proseguido diciendo Moreno, deslizando a continuación que su futuro más inmediato podría estar ligado al mundo digital: "Ahí necesitamos aportar contenido".

Carme Chaparro, durante el informativo matinal de Telecinco. null

Una situación muy parecida tiene Carme Chaparro, que desde hace unos meses formaba parte del informativo matinal junto a Laila Jiménez y Arancha Morales. A partir del lunes, Laila pilotará el noticiero junto a Bricio Segovia; Arancha, por su parte, salta como prescriptora a la edición del mediodía con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

¿Qué pasará con Chaparro entonces? "Digo lo mismo e insisto. Aquí no se va a quedar nadie sin hacer nada".