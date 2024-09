Bromas forzadas y chistes sin gracia: la sección de Valeria Ros en 'La Revuelta' provoca una oleada de críticas

Este miércoles, La Revuelta recibió al cirujano Diego González Revuelta, que mantuvo una interesante charla con David Broncano. El profesional apreció en mitad de la entrega, por lo que los minutos finales de programa quedaron libres para que Valeria Ros hiciese su aparición estelar.

En varias ocasiones, Broncano remarcó el difícil papel que tenía la cómica después de la charla tan intensa con el médico. "Soy más de hablar y tampoco tengo tanta gracia", se justificaba la colaboradora, antes de lanzarse a contar el primer chiste de la noche para mantener alto el listón.

"¿Cuento un chiste?", preguntaba Ros. Tras recibir luz verde del presentador jiennense y pensárselo unos segundos, la humorista soltaba lo siguiente: "Vale. 'Amor... ¿Me la chupas?". "Pero un momento. ¡Un momento!", la cortaba el comunicador.

"A ver, sabemos que te hemos puesto en una situación complicada. Quedan tres minutos de programa y venimos de una entrevista un poco intensa. Es una movida, pero esto es Televisión Española y no puedes venir diciendo 'me la chupas", le advertía David.

"Salvo que quien lo esté diciendo sea Lope de Vega", añadía Ricardo Castella. "Sabiendo que es una situación comprometida para ti, pero empezar un chiste así...", insistía el conductor de la nueva Resistencia. Valeria no se dio por vencida y siguió tratando de levantar la sección.

Ricardo Castella y Grison, escuchando un chiste de Valeria Ros RTVE

Lo hizo afirmando que "el cambio climático va a hacer que desaparezcan los haikus". Ros procedía a leer uno de estos poemas de origen japonés: "Quietud. Los cantos de las cigarras penetran en las rocas". La vasca explicó que estos tenían el poder de evocar una estación y por eso acabarán, a causa del avance del cambio climático.

"Nos pasa a nosotros. Escuchamos a Karol G en una boda en marzo. 'Empezó el verano", señalaba Valeria, entonando uno de los mayores éxitos de la cantante colombiana. El bloque, repleto de bromas aparentemente sin conexión, no gustó al espectador de La 1 y así lo hizo saber en redes sociales.

Así estoy con el momento Valeria Ros #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/5ZeSJBmUvJ — Adri Vélez (@ibuprofeno600mg) September 18, 2024

Quiero romper una lanza a favor de Valeria Ros, metiendo de paso una rajada monumental a la organización de La Revuelta.



No sacas a alguien con tan poco tiempo, a improvisar, con Broncano de pie delante y con una cara de pan tremenda que dice "A ver si acabas ya". — TomateAterrador (@TAterrador) September 18, 2024

La cara del Grison con el papelón de Valeria Ros en #LaRevueltaTVE 😬 pic.twitter.com/GORspCfblZ — 𝙴𝚍𝚞𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚗𝚞𝚎𝚟𝚊 (@e__VILLANUEVA) September 18, 2024

¿Ahora nos entendéis a los vascos cuando criticamos que le dieran un late night en prime time en ETB a Valeria Ros? #LaRevueltaTVE — 🌊 (@ullateo) September 18, 2024

Valeria Ros en La Revuelta haciéndole un flaco favor a los haikus, que es lo mismo que decir a la poesía, y de paso, a sí misma.

Cuando alguien no sabe dónde va, cualquier camino lo lleva.

Patético. pic.twitter.com/rHrZX6NaE9 — Mirmidon (@Mirmidon_) September 18, 2024

Aun así, algún que otro usuario salió en defensa de la de Getxo, que criticó a la organización del programa por el hecho de que Valeria saliese en los compases finales de 'show' y tuviese que "improvisar".

Valeria responde

La que no se quedó callada ante las críticas fue la propia afectada de las mismas. "Pues yo me he visto bien", se limitaba a tuitear en determinado momento, aunque luego ampliaba: "Es interesante ver el odio que genero. He tenido tres minutos con una sección de diez. Me lo he pasado bien remando. Y me asombra lo poco que me importa el 'hate' desmesurado porque lo único que tengo claro es que soy una tía bastante graciosa". La cómica ha borrado este último mensaje.