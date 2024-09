El lapsus de María Patiño en el nuevo 'Sálvame' tras la muerte de Jimmy Giménez-Arnau: "Está en el horno"

Este miércoles, 18 de septiembre, Ni que fuéramos Shhh homenajeó a Jimmy Giménez-Arnau, que murió el pasado martes, solo unos días después de cumplir los 80 años. El colaborador participó en la versión nocturna de Sálvame y llegó a aparecer en el vídeo de presentación de la nueva etapa en Canal Quickie.

Así, sus compañeros no dudaron en recordarle durante toda la emisión e incluso Javier de Hoyos se trasladó al tanatorio, donde familiares y conocidos daban su último adiós al polemista. A pesar del triste desenlace, en el formato de Fabricantes Studio no se perdió la sonrisa. Aunque fuera de forma involuntaria.

Y es que se hizo viral el punto del programa en el que María Patiño tuvo una inoportuna equivocación. Pongámonos en contexto: a la presentadora se le había encomendado la misión de realizar unas galletas caseras, en el marco de la sección de cocina que se inauguró hace unos días.

En determinado momento, a Patiño se le cruzaron las ideas, justo cuando se hablaba de Giménez-Arnau: "Hay un problema... Está en el horno. Jimmy. Bueno, quiero decirte...". La comunicadora se dio cuenta inmediatamente de su metedura de pata. Esa tarde, estaban incinerando al novelista.

Chema Garrido intentó enmendar el error, sin demasiado éxito: "Sí, es que estamos esperando...". "Bueno, a ver, perdónenme ustedes", añadió María, bebiendo un poco de agua y poniéndose cada vez más y más nerviosa. "Yo creo que lo dejarán enfriar un poco, ¿no?", insistió el subdirector de El Plural.

María Patiño tras sacar las galletas del horno, se equivoca y en vez de dar paso a unas imagenes de Jimmy dice "Jimmy está en el horno" (cuando le están incinerando) #NiQueFuéramos18S pic.twitter.com/TWMNS5SEeT — Ani Marrash💥 (@AniMarrashh) September 18, 2024

"No, llevan ya mucho tiempo fuera", agregó Víctor Sandoval, con el ánimo de seguir la broma que pronto cortó María Patiño: "¡Que he metido la pata y ya está! Ya está no pasa nada". Desde los mandos, David Valldeperas continuaba poniendo en un aprieto a la conductora de TEN.

"¿Por qué? ¿Por qué has metido la pata? ¿Con la galleta o...?", preguntaba el director de Ni que fuéramos Shhh. "¡Vamos a seguir escuchando a Jimmy!", zanjó Patiño, dando paso a un nuevo fragmento de la entrevista a Giménez-Arnau que llevaba ofreciendo el espacio toda la tarde.