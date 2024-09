Marta Riesco desvela en ‘Ni que fuéramos Shhh’ su problema de salud: “Me tengo que operar cuando me dejen”

Ni que fuéramos Shhh se emite cada día por TEN, pero también por plataformas de vídeo como Twitch y YouTube. Durante las pausas, en la televisión lineal, el espectador puede ver anuncios, pero si lo sigue en streaming se encuentra a los colaboradores atendiendo las redes sociales e interactuando, de alguna manera, con los espectadores, que lanzan sus opiniones y preguntas.

En la jornada de este miércoles, Javier de Hoyos, el encargado de gestionar las redes, pidió que la gente se suscribiese, hasta llegar a 200.000 suscriptores. Y, como lo consiguieron, el público pidió que Marta Riesco y Chelo García-Cortés hiciesen la croqueta, algo que acabó sucediendo.

En un momento dado, Marta Riesco se puso delante del ordenador con Javier, y se tuvo que pegar mucho a la pantalla para poder leer. “Estoy intentando leerlo, y entre que no llevo lentillas, que las perdí”, se sinceraba la reportera del programa.

Esto sorprendió mucho a Javier de Hoyos, quien estaba valorando las impresiones de los seguidores sobre el trabajo de Aída Nízar, pues había personas que la apoyaban y otros que no. “¿Pero no te has comprado otras lentillas?”, le preguntaba sorprendido a su compañera.

“Las mías son especiales, porque tengo bastante graduación”, reconocía Marta. “Yo tenía cinco dioptrías de miopía, y uno y medio de astigmatismo, ¿tú tienes más”, le respondía de Hoyos. “A mí me las encargan. Tengo 3,75 y 2.50. ¿A ti no te las encargaban?”, quería saber Marta. “Sí, pero no tardaban. ¿Cuánto llevas sin lentillas, un mes?”, le devolvía la pregunta Javier.

Así, Marta Riesco revelaba que lleva una semana sin lentillas. “Yo lo que hice fue al final operarme, me puse la lente intraocular”, le explicaba de Hoyos, al que en la entrega de hoy Chelo García-Cortés le acusó de comportarse distinto en el nuevo Sálvame respecto a su etapa en Socialité.

"Cuando me dejen"

“Eso es lo que me tengo que operar yo. Cuando me dejen”, terminaba por admitir la expareja de Antonio David Flores sobre sus ojos. Javier de Hoyos recordó entonces cómo, por sus problemas de vista, podía estar duchándose sin verse siquiera. “Me pasa de no ver nada, literal, pero como soy tan (coqueta) que no quiero ponerme las gafas”, terminaría diciendo la periodista, antes de que el programa continuase su curso.