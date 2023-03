Carmen Alcayde revela al polígrafo de 'Viernes Deluxe' su verdadera relación con Jorge Javier Vázquez

Un auténtico tsunami ha provocado Carmen Alcayde con su prueba ante el polígrafo en este pasado Viernes Deluxe. Por primera vez, la periodista se enfrentaba a esta máquina de la verdad, que ha dejado datos reveladores. La colaboradora de Sálvame habló sobre su relación con Jorge Javier Vázquez, su otrora compañero en Aquí hay tomate; así como su opinión sobre sus compañeros en el programa de La Fábrica de la Tele. Por supuesto, el polígrafo destapó también cuál es el verdadero vínculo sentimental entre la periodista y Canales Rivera.

Realmente, la prueba fue in crescendo. Primero, evocando su época en Aquí hay tomate, desmintiendo que se llevase mal con su antiguo compañero de programa. Lo curioso es que fue con una pregunta que incitaba a pensar que fuese al revés, dado que admitió que ella y Jorge Javier estuvieron un día entero sin hablarse. “No recuerdo que pasó, pero esto fue un día en cinco años. Y no nos llevábamos mal. Tampoco creo que Jorge se acuerde, lo que me acuerdo es de no mirarnos”, dijo, justo después de que Conchita confirmase que decía la verdad.

A pesar de aclarar que había buena relación, Alcayde también confesó que estuvo años sin hablarse con Vázquez. “No nos hablábamos porque nos lleváramos mal, sino porque tomamos caminos diferentes”, expuso, argumentando, además, su respuesta. “Yo me puse a tener hijos, él a triunfar aquí… No nos hablábamos, pero no por qué no nos llevásemos bien. Con Jorge siempre he tenido mucha química. Siempre que nos hemos visto en un pasillo, nos hemos abrazado y nos hemos reído, a pesar de que llevásemos muchos años sin hablarnos”, señaló.

[La extraña (¿y forzada?) salida de Raúl Prieto de Mediaset: las teorías y el cisma en la cadena]

Tras aclarar que, para ella, Jorge Javier no es un amigo, sino un “compañero de televisión”, la prueba fue subiendo de tono al entrar en preguntas relacionadas con parte de los colabores que estaban presentes esa noche, así como cuestiones más personales. La polémica llegó cuando Alcayde confirmó ante el ‘Polideluxe’ que considera a todos sus compañeros en Sálvame “juguetes rotos”.

No era la primera vez que Alcayde utilizaba un calificativo así con sus compañeros, señalándose a sí misma también ello. Dado que dio una explicación razonable. “Sálvame fue una fábrica de juguetes rotos. Todos hemos tenido un momento en el que no nos llamaban hasta que comenzamos a trabajar aquí. Hemos estado un poco rotitos y no pasa nada. Nos hemos reconstruido y aquí estamos”, dijo. De hecho, María Patiño apoyó su comentario, lanzando una pregunta. “Me gustaría que todos recordasen cómo fue su año antes de que comenzase Sálvame”, exclamó.

Aunque la periodista supo capear esa pregunta, sí que se enfrentó a la ira de sus compañeros con el resto de preguntas. Por ejemplo, cuando el polígrafo reveló que Alcayde disfrutó haciendo llorar a Lydia Lozano. Para rematar el golpe, la siguiente pregunta confirmó que la colaboradora considera que Lozano tiene un “botón del llanto” que utiliza “para dar pena en televisión”.

[¿Qué es hablar de política en 'Sálvame'? Así han dejado en 'papel mojado' el nuevo Código Ético]

Tampoco ayudó que el polígrafo destapase que no se arrepiente que haber dicho que Carmen Borrego está en Sálvame por “ser hija de la Campos” o que la prueba revelase que cree que Belén Esteban le tiene manía. Respuestas que causaron revuelo e indignación entre los colaboradores en el plató.

Después del revuelo, que ya Kiko Matamoros anunció que “traerá cola” y que formará parte de los temas de la versión diaria de Sálvame; el polígrafo entró en cuestiones de más índole personal. Por ejemplo, la prueba reveló que la periodista no había mantenido relaciones sexuales desde su separación. Alcayde se divorció su marido, Eduardo Primo Arnau, en octubre del año pasado, tras casi 20 años juntos.

Al confirmarse que la colaboradora de Juntos decía la verdad, se desmentía así su supuesto romance con Canales Rivera. Ahora bien, eso no implicaba que no existiera atracción entre ellos. De hecho, el ‘Polideluxe’ destapó que el torero ha contado a su entorno que tuvo un escarceo con ella cuando viaja a Madrid. De esta forma, la prueba desmentía al primo de Fran Rivera.

Eso sí, por otro lado, el ‘Polideluxe’ demostró que Alcayde y Canales Rivera sí que han coqueteado y que a la periodista le “entran sofocos y calores” cuando está cerca de él. A ello se añadió que el polígrafo reveló que ha tenido “sueños eróticos” con algún colaborador del magacín de La Fábrica de la Tele.

Sigue los temas que te interesan