Belén Esteban explota contra Carmen Alcayde en 'Sálvame': "No eres Beyoncé"

Sálvame ha convertido a Carmen Alcayde en su nueva protagonista. Desde que la pasada semana se convirtiera en la enemiga número uno de Lydia Lozano, el programa de este lunes 13 de febrero ha comenzado con un cebo donde han recopilado algunos de los más sonados enfrentamientos de Alcayde con sus compañeros.

Después de revelar que Lozano y su marido habrían ido a un local de intercambio de parejas, la amistad entre Lydia y Carmen se ha roto. Pero parece que este no es el único frente abierto que tiene con algunos de sus compañeros.

Rafa Mora y Kiko Matamoros también han cargado contra ella, asegurando que "le hizo eso a Lydia para venir más días a Sálvame". "Yo no le hubiera hecho esa 'cerdada' a un amigo", le reprochaba Mora. "Peores cosas has hecho tú", respondía Carmen.

"Sé intimidades de todos mis compañeros que si las contara vendría todos los días a Sálvame", se defendía Carmen Alcayde. "No mediste el daño que le podías hacer a Lydia y había una intención clara de protagonismo", espetaba Matamoros.

En ese momento, Terelu Campos emplazaba a Belén Esteban que se había mantenido callada durante toda la tertulia. "Tú vas a tener un cara a cara con ella", le aclaraba la presentadora.

"Creo que hay cosas que tengo que decir que no me han parecido bien", comentaba la 'princesa del pueblo'. Pero parece que la actitud de la que fuera presentadora de Aquí hay tomate hacía explotar a Esteban.

Belén Esteban y Carmen Alcayde.

"Pero es que no eres Beyoncé, que eres Carmen Alcayde, ¿sabes? Nadie va en tú contra, cuando se hace una cosa mal hay que asumir lo que se hace", gritaba Belén Esteban.

Tras emplazar el tema unos minutos, Alcayde volvía a ser el centro de atención. Rafa Mora retomaba su opinión, asegurando que "Carmen está viviendo unos momentos complicados y por eso mete la pata". Pero parece que Belén Esteban seguía beligerante con la colaboradora: "¿Y por eso jodes a los demás?".

"No vengo en defensa de nadie. Cada uno mira la amistad como quiere. Lo de Lydia no me gustó un pelo", comenzaba el cara a cara entre Belén Esteban y Carmen Alcayde. "Me he podido matar con mis amigos, con María, con Antonio... pero lo que tú hiciste es una traición. Ella no se merecía que tú dijeras el nombre, porque se dio a entender que iba al intercambio", continuaba. "Haces un papel, tú eres actriz y te sale de puta pena".

Cristina Rivas Redactora de Bluper. Graduada en Periodismo y Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Comunicación Política y Campañas Electorales por la UCM. En El Español desde 2022.

