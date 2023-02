Carmen Alcayde rompe a llorar desconsoladamente tras un enfrentamiento con Lydia Lozano: "Me da algo"

Sálvame ha sido uno de los programas de televisión que ha comentado la última polémica que rodea a Froilán, y es que el pasado sábado se encontraba en un after que terminó siendo desalojado por la policía. Pero además de como after, Sálvame asegura que ese local también ha funcionado como club de intercambio de parejas y han decidido invitar a un misterioso hombre que ha frecuentado ese lugar y que ha visto a varios colaboradores de Sálvame.

Precisamente a este testigo se ha adelantado Carmen Alcayde, que ha terminado por desvelar que su amiga Lydia Lozano y su pareja son las personas de las que habla el misterioso invitado. "Lo siento, porque es mi amiga, pero ella haría lo mismo", comentaba Alcayde.

Minutos después, Lydia se ponía en contacto con su compañera y, por las palabras de Alcayde, no estaba muy contenta con las palabras de su amiga. "Perdóname, cariño", respondía al coger la llamada. "Está muy enfadada, me ha gritado y me ha dicho que ella no lo hubiera contado", expresaba Alcayde.

"Yo pensaba que no se iba a enfadar", continuaba Carmen visiblemente nerviosa mientras no paraba de decir que estaba "temblando". Por su parte, el testigo asegura que ha visto a Lydia en ese local hasta "cuatro veces junto a su marido", algo que finalmente ha negado la colaboradora en una segunda llamada a Carmen, esta vez en altavoz.

"Nos conoces y yo fui a un cumpleaños con mi marido. ¡Que se quite la máscara!", gritaba. Mientras, Carmen no podía soportar más la situación y entre lágrimas y completamente rota, salía del plató. "No puedo, yo no puedo más", decía.

"Lydia, por favor, para, que nos va a dar algo, por favor. Lo siento mucho somos amigos desde hace 20 años, lo siento. Yo pensaba que habías estado en un cumpleaños no sabía nada más de esto", se excusaba la colaboradora. Mientras, Lozano aseguraba insistentemente que solo ha ido en una ocasión a raíz de un cumpleaños y que "había mucha gente".

Y es que Jorge Javier ha revelado un mensaje que ha podido leer desde el móvil de Carmen: "Charly le ha escrito y le ha dicho: 'Ya tienes un amigo menos'". Algo que ha afectado mucho a la protagonista. "Me tenías que haber llamado y haberme preguntado. Yo oigo algo sobre ti y me levanto y te defiendo", le reprochaba Lydia.

Lydia Lozano llorando por teléfono y Carmen Alcayde haciendo como que llora #yoveosálvame pic.twitter.com/AGzOmMgWb6 — 🥀 (@sugarcriminal) February 8, 2023

Archivado en Carmen Alcayde, Lydia Lozano, Sálvame, Televisión

Cristina Rivas Redactora de Bluper. Graduada en Periodismo y Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Comunicación Política y Campañas Electorales por la UCM. En El Español desde 2022.

Sigue los temas que te interesan