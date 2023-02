Rafa Mora explica en ‘Sálvame’ que dejó Periodismo porque “no le sirve para su día a día”

“El año que viene empezamos Periodismo y en cuatro añitos seré periodista”. Así anunciaba en julio de 2020 Rafa Mora la decisión de empezar una carrera universitaria. “Todo sacrificio tiene su recompensa”, añadía entonces el colaborador televisivo. Poco a poco, Rafa fue haciendo partícipe a la audiencia de sus avances en los estudios, y cómo en el primer año aprobó y con buena nota en algunos casos las siete asignaturas a las que se había presentado. Pero eso ya es historia, pues este martes, en Sálvame, el antaño tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se jactaba de haber dejado los estudios por una poderosa razón.

“Me costó un poco bastante, no solo es aprobar sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso”, argumentaba el colaborador del programa. A pesar de que le costase, como dice, aseguraba del mismo modo que le resultaba fácil sacarse los estudios. “Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día antes”, añadía.

Esa explicación no resultaba del todo convincente, y entonces Rafa continuó dando razones para abandonar Periodismo, las cuales levantaron ampollas entre sus compañeros. “Me di cuenta de que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije ‘¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?”.

De esta manera, Rafa Mora dejó claro que el haber entrado en la universidad no es algo que hizo precisamente por sí mismo, sino por tener un título que avalase su trabajo en televisión. “Menuda personalidad”, le decía Miguel Frigenti, palabras que apoyaba Cristina Porta. Entonces, Mora respondió: “Personalidad mía que hago lo que me sale de los cojines digan lo que digan”. Y añadía que es algo que no le gusta y que no le sirve “para su día a día”.

Hay que recordar que en julio del pasado 2022 Mora ya dio unas afirmaciones en la misma línea que las actuales. En un evento al que asistió le preguntaron por sus estudios, y entonces aseguró que iba “bien, contento. Poco a poco, no tengo prisa” y que estaba “haciendo cinco o seis asignaturas por año y ya voy sobrado”. “A mí no me lo exigen para trabajar. Lo hice por formarme, por crecer como persona y como profesional. Pero no tengo ninguna prisa. De hecho, los mejores colaboradores de mi programa no son periodistas. Eso me quita el ansia que debería tener. Cuando veo que los periodistas como Lydia la cagan siempre, y gente que no es periodista lo hace bien, como Kiko Hernández, digo: 'para qué tanta prisa'”.

Sus palabras levantaron entonces ampollas y María Patiño le respondió a través de sus redes sociales: “Le diría a Rafa Mora que tenga un poco más de respeto a mi profesión. La insolencia es incompatible con un rasgo fundamental en mi profesión: la humildad”, tuiteó.

