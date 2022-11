Rafa Mora tiende a pedir información a fotógrafos para vender a sus compañeros de 'Sálvame'

Continúa la polémica por las comprometidas imágenes de Rafa Mora que sacó a la luz el programa Fiesta y en las que se le ve en plena calle rodeado de desconocidos que intentan reanimarle echándole agua en la cabeza.

Y, aunque estas imágenes no han salido a la luz, la polémica está servida ya que Mora ha señalado al paparazi y colaborador de Fiesta, Sergio Garrido, de haberle traicionado y haberle vendido tras años de haber estado manteniendo una buena relación y haberle hecho diversos favores.

Según el colaborador de Sálvame, el fotógrafo habría intentado vender estas imágenes a otro programa de televisión por un valor de 2.000 euros antes de llevárselas a la dirección del programa presentado por Emma García. Mora también contó que su estado se debía a que, con mucha probabilidad, alguien le había echado algo en su bebida.

Sin embargo, Garrido ha querido acudir este sábado a Telecinco para enseñar pruebas que demostrasen que esto no era cierto y defenderse de las acusaciones. "Esas fotografías llegan a mi poder a través de un familiar y lo primero que hago es enseñárselas a la dirección del programa para el que trabajo, no tuve la intención de sacar provecho económico de esa situación tan complicada", decía este sábado.

Pero la cosa no se quedaba ahí y lanzaba una advertencia su ya examigo. "No pensaba decirlo pero me has obligado, yo sí que te he ayudado muchas veces a ti como cuando vendes a tus compañeros de 'Sálvame' o cuando me preguntas sobre ellos para sacar provecho, así que más te conviene estar calladito".

¿Infidelidad?

Horas antes, Socialité también trataba este asunto y apuntaba a que Mora había viajado hasta Toledo con una intención muy concreta: la de serle infiel a su novia Macarena. Según una testigo, el colaborador tenía intención de mantener relaciones sexuales con una chica, pero ésta le dio calabazas a última hora.

El valenciano, sin embargo, niega esta información y explica que es absurdo irse hasta Toledo para serle infiel a su chica. "Sigue diciendo que no sabe cómo llegó hasta ese pueblo", contó la reportera y periodista del programa, Giovanna.

