Mar Regueras reconoce que Ramón García se lo hizo pasar "un poco difícil" en el 'Grand Prix'

Mar Regueras ha querido sincerarse con Socialité sobre los momentos más complicados de su carrera y, de paso, ha reconocido que Ramón García se lo hizo pasar un poco difícil durante su etapa en el Grand Prix de La 1 de TVE.

"He estado más de una década sin trabajar, no entendiendo nada. Cuando cumples 40 y que parece que te has hecho un hueco en la profesión y te reconocen, resulta que paras", comentaba la actriz este sábado en el programa de Telecinco.

Reguera, que fue nominada al Goya a mejor actriz de reparto por la película Rencor en 2003, reconoce que muchas veces le preguntan si se ha retirado. "En cualquier caso, me han retirado. Yo soy actriz y me moriré siendo actriz. Otra cosa es que hoy en día no viva de esto".

Respecto a su paso por el Grand Prix, la catalana ha asegurado que su experiencia fue muy buena, pero que Ramón García se lo hizo pasar un poco difícil en algún momento. "Es un profesional como la copa de un pino, pero también muy exigente".

Sobre el presente, Regueras ha contado que no pasa nada por no vivir de la interpretación y que ahora está trabajando en una notaría tras haber pasado también por el sector inmobiliario. "Claro que me gustaría trabajar de lo mío".

Regueras comenzó a trabajar en televisión en la década de los 90 convirtiéndose en una de las azafatas más carismáticas de El gran juego de la Oca y El Semáforo. Poco a poco se fue ganando el cariño de los espectadores, y llegó a convertirse en presentadora de El Grand Prix del Verano junto a Ramón García.

Sin cerrarse las puertas como presentadora, poco a poco se labró una carrera como una respetada actriz. Forma parte del elenco de películas como La flaqueza del bolchevique, y con Rencor, protagonizada por Lolita, fue nominada al Goya a la Mejor actriz de reparto. Su última película en cines fue Los Totenwackers, de 2007.

En la pequeña pantalla formó parte de numerosas series. A las once en casa, El comisario, Herederos, Sin identidad o Servir y proteger son algunos de sus trabajos. En Telecinco se metió en la piel de Tita Cervera en la miniserie La baronesa.

En febrero de este año, a raíz del fichaje de Gloria Camila por una serie de La 1, Mar Regueras entró en Sálvame y dijo que “somos muchos y muchas los actores que estamos sin trabajar” y que los criterios para que te cojan para un proyecto han cambiado a raíz de la llegada de las redes sociales.

