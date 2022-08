Gema López, a Rafa Mora: "Basta de salir del plató. En otro trabajo ya te habrían echado"

Rafa Mora continúa siendo uno de los protagonistas de las tardes de Sálvame. Sus continuas críticas hacia sus compañeros y las malas actitudes que demuestra cada día en Telecinco, le han puesto en el centro de la diana. Y en este jueves 25 de agosto, el que fuera extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha vuelto a enfrentar a Miguel Frigenti, que acudía a Sálvame junto a sus dos hermanos, que también se han mostrado muy críticos con el comportamiento del colaborador.

Sálvame Limón comenzaba con unas imágenes que se producían en la tarde del pasado miércoles, cuando Rafa Mora se mostraba muy afectado tras todo lo ocurrido en los últimos días.

En ese momento, los hermanos Frigenti, apodados 'los revientacuentos' entraban en el plató y aseguraban que no se creían el arrepentimiento de Rafa Mora. "No nos creemos los llantos de Rafa Mora", apuntaba uno de los hermanos. "Lo que está haciendo es blanqueándose a sí mismo". "A ver si te apuntas a clases de interpretación, porque este papel no te lo compra nadie", se podía escuchar a Miguel Frigenti. En ese momento, Rafa Mora que se encontraba detrás de los tres hermanos en silencio, salía del plató.

Mientras la cámara enfocaba al colaborador de Telecinco sentado en uno de los pasillos de Mediaset, Gema López no ha aguantado más, y ha criticado duramente su comportamiento. "Yo empiezo a estar un poco cansada de que cuando a uno le venga bien se levante y abandone su puesto de trabajo. Esto en cualquier otro trabajo lo haces una vez y a la segunda te echan definitivamente", comentaba López.

"Creo que cuando somos fuertes para dar, tenemos que ser igual de fuertes para recibir. Y que esto de 'me voy al recreo de vez en cuando' habría que evitarlo. Si hoy te responden a las cosas que tú has hecho, te guste o no, te tienes que quedar porque para eso te pagan. Lo importante que es el trabajo para todo el mundo... Estas huidas no me gustan", sentenciaba la periodista.

En ese momento, Adela González rompía una lanza en favor del programa, asegurando que "el programa es consciente de que no todos los trabajos son iguales" y que estar en Sálvame "no es fácil".

Pero a Gema López no le valía esa excusa, ya que afirmaba que tanto Rafa Mora como a Kiko Matamoros se han reído de otros compañeros cuando han abandonado. "Precisamente, son las personas que se han reído de las huidas por ejemplo de Anabel Pantoja, cuando hacía el 'protocolo de huida' son las que ayer y hoy han abandonado", comentaba en relación a la salida del plató de Kiko Matamoros, cuando en la tarde del pasado miércoles se iba una hora antes de su puesto de trabajo después de ver el vídeo que German González, redactor del programa, había realizado sobre su último viaje a París.

