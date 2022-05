Rafa Mora no aguanta más y explota contra Lydia Lozano: "Tus fuentes son una mierda"

En la tarde de este lunes 30 de mayo, Rafa Mora ha protagonizado un duro enfrentamiento junto a su compañera Lydia Lozano en el plató de Sálvame Naranja. Ambos se han dedicado palabras muy duras y desagradables, tanto es así, que el resto de presentes han tenido que poner fin al conflicto.

Todo comenzaba mientras el formato de Mediaset recogía el paso de Isabel Pantoja por Latinoamérica, sus conciertos en Argentina y Chile han sido todo un éxito, llenándose por completo. Pero tanto Laura Fa como Lydia Lozano han querido recordar un episodio relacionado con la carrera musical de la tonadillera, y es que según ambas, la andaluza no siempre ha llenado sus conciertos, incluso una vez utilizó "jamones" para atraer al público.

"Para vender una entrada regalan un jamón", explicaba Lydia Lozano a los asistentes al plató. Algo que corroboraba Laura Fa, asegurando que Enrique Tomás fue el encargado de la entrega "jamones" para que la gente llenara su concierto en Barcelona. En ese momento, Rafa Mora aseguraba que ese testimonio era falso, y atacaba directamente a Lozano. "Esa información te la ha dicho Charly, como la muerte de Manzanares, ¿no?".

En ese momento, sus compañeros no han dudado en defender a Lydia. "Por ahí no Rafa. Puedes decir lo de Manzanares sin ningún problema, pero no tienes que nombrar a Charly", le advertía Terelu Campos.

"Se ha ido Matamoros, pero tenemos aquí su esencia. Quedas ridículo", respondía la periodista a un alterado Rafa Mora. "Ridícula tú, que has tenido fuentes de mierda y criticas las mías. Que si Ylenia estaba viva, luego que Manzanares está muerto. ¿Lo entiendes? En este programa te la pueden colar, como le ha pasado a ella muchas veces, es el mejor ejemplo", respondía el colaborador con el tono muy elevado.

Ante estas palabras, Lozano aseguraba que, muchas de las cosas que dice Rafa, le obligan a decirlas por el 'pinganillo'. "Me gustaría que vinieras alguna tarde sin 'pinganillo'. Hay que venir a pelo al plató, muchas veces me dices cosas porque te las han dicho por el 'pinganillo'. Hay que trabajar muchas veces en el ruedo a palo seco, tú te haces el gracioso o dices lo que Matamoros te dice que tienes que decir. Para mí eres un muñequito de la televisión", sentenciaba la periodista.

Pero sin cortarse en su respuesta, Mora insistía en atacar a su compañera. "Llora, venga, llora. Ten los cojones de decirle eso a Kiko Hernández, dile que trabajamos por lo que nos dicen por el pinganillo". Finalmente, Adela González y Terelu Campos pedían que ambos dejaran este asunto y así frenar el conflicto.

