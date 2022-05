Lydia Lozano explota al no saber su diseño para la 'Sálvame Fashion Week': "¿De qué vais?"

Cargada de bolsas, entre lágrimas y con unas enormes gafas de sol, así ha entrado Lydia Lozano en el plató de Sálvame en la tarde de este miércoles. La periodista estaba visiblemente afectada al no saber cómo irá vestida esta noche en el desfile de la Sálvame Fashion Week.

La confección de su diseño era misión de Ana María Aldón, una de las diseñadoras que participan en el desfile, y parece que Lydia no conoce todavía los detalles de cómo será el traje que lucirá en unas pocas horas.

"¿Te has llegado a plantear no hacer la Fashion Week?", preguntaba Kiko Hernández a su compañera. "Te aseguro que sí, desde ayer me están llamando desde la dirección del programa". Hernández, nada convencido con la actitud de Lydia, afirmaba que todo lo que estaba haciendo era "un papel".

En ese momento, la periodista rompía a llorar desconsoladamente y protagonizaba uno de los momentos más tensos que ha vivido en los trece años de historia de Sálvame. "A mí no se me tiene que decir que si tengo chepa o no, me parece indecente tener que empezar una Fashion Week con un mono negro, no me apetece nada. Yo tengo una imagen y me la curro todos los días para ahora venir a joderme mi imagen. ¡No me apetece! He traído miles de zapatos porque todavía no sé de qué color voy, no me he probado nada, no hemos ensayado... ¿Puedo ser humana? No me importa nada lo que diga Kiko Hernández. Cada una tiene sus complejos, y yo me cuido para no aparentarlos".

Lydia Lozano estalla contra Sálvame, Kiko Hernández y Jorge Javier y no quiere desfilar en la Sálvame Fashion Week 😳🥺💔#YoVeoSálvame pic.twitter.com/xTWnakCa6C — Diego 🧸 (@diegobferrandez) May 25, 2022

Lejos de apaciguar la situación, el presentador echaba más leña al fuego de la desesperación de su compañera: "Si dedicaras menos tiempo a los zapatos, no darías noticias como la de Manzanares".

Lydia Lozano abandonaba el plató visiblemente dolida ante el comentario del presentador. En ese momento, Jorge Javier Vázquez en favor de la periodista se enfundaba en directo el famoso 'mono negro' que nadie se quería poner e iba a buscar a Lozano.

En las instalaciones de Mediaset y completamente desconsolada se encontraba la colaboradora. "Me ha molestado mucho todo lo que me has dicho, porque eres muy importante para mí", comentaba casi sin poder articular palabra debido a su llanto.

Pero el momento más surrealista llegaría a continuación, cuando aparecía por sorpresa Andrei Ionut, representante de Rumanía en Eurovisión e intérprete de Llámame, que actúa precisamente esta noche en la Sálvame Fashion Week. El cantante, al ver el desconsuelo que estaba viviendo Lydia, le ofrecía un abrazo para animar a la colaboradora.

Wrs, el representante de Rumania en Eurovision, le da un abrazo a Lydia Lozano. El mejor vídeo que verás hoy #yoveosalvame pic.twitter.com/uA8ZmVLZ3e — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 25, 2022

[Más información: Andrei Ionut, representante de Rumanía en Eurovisión, actuará en directo en la 'Sálvame Fashion Week']

