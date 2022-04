Otra baja en 'Sálvame': Lydia Lozano se rompe el radio del brazo izquierdo tras caerse en su casa

Poco tiempo después del inicio de Sálvame, Terelu Campos daba la noticia de la caída que acababa de sufrir hace pocas horas su compañera Lydia Lozano en su casa. Tal y como ha relatado la propia afectada, los hechos han ocurrido mientras se vestía para acudir a trabajar cuando se ha desestabilizado y ha parado la caída con su brazo izquierdo, rompiéndose el radio en el impacto.

Si hace unos días en pleno directo Belén Esteban se rompía la tibia y el peroné, hoy ha sido el turno de otra colaboradora de Sálvame, eso sí, no ha sido en el programa sino en su hogar.

Ya en Sálvame Naranja, el programa conectaba en directo desde la casa de Lydia, donde se podía ver a la periodista visiblemente afectada y con una escayola en su brazo izquierdo. "Estoy muy cabreada y con mucho dolor. Yo que soy tan independiente, ahora voy a ser muy dependiente durante 40 días. Este brazo lo tengo dormido, precisamente el otro día tuve que ir a ponerme cortisona. Tengo todos los dedos dormidos y estoy súper agobiada. Por lo menos no me tienen que operar, pero es una faena", comentaba sin poder parar de llorar.

A continuación, no ha dudado en explicar qué le ha sucedido: "Me estaba poniendo el vestido y unas botas altas, y cuando me estaba subiendo la cremallera de las botas me he ido para atrás y, como tengo miedo del cuello y la espalda, he apoyado totalmente la mano. He empezado a gritar y Charly ha venido corriendo".

Aunque en un primer momento pensaba que no era tan grave, incluso se ha llegado a montar en el coche que la tendría que haber llevado a trabajar. "Me he metido en el taxi y me he tenido que bajar porque notaba que me había roto algo, porque tenía mucho dolor. Me ha recogido Charly y me ha llevado al hospital. Cuando he llegado me han dicho que me he roto el radio, pero gracias a dios no me tienen que operar".

Para ponerle un punto de humor al trágico accidente, desde el programa han querido firmar la escayola de Lydia, algo muy común cuando alguien tiene que llevar ese aparatoso accesorio. Omar Suárez, reportero que estaba haciendo la conexión, no dudaba en coger un bolígrafo y escribirle Albano en su muñeca. Algo que arrancaba las risas del plató y de la propia Lydia, que finalmente no dejaba que terminara de escribir el nombre.

