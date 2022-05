El cambio de 'look' de Jorge Javier Vázquez provoca un divertido 'momentazo' en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los protagonistas en la tarde de este miércoles en Sálvame. El presentador ha provocado un divertido momento, a la par que surrealista, que ha arrancado la risa y aplauso de todo el plató, incluidos sus compañeros.

Esta noche se celebra la Sálvame Fashion Week, por ello, el de Badalona ha querido hacer un guiño a la moda a lo largo de todo el programa de Telecinco. Todo comenzaba en Sálvame Limón, cuando Vázquez se despojaba de su ropa 'normal' y se enfundaba un mono negro que ningún colaborador se quería poner. Este famoso mono estaba destinado para uno de los colaboradores del programa, pero ante la negativa de querer ponérselo, el catalán no dudaba en agenciárselo.

De hecho, no ha vuelto a cambiarse y ha presentado el resto del programa vespertino junto a Adela González luciendo el mono negro con total normalidad. "Te queda genial", comentaban algunos de sus compañeros ante la risa del protagonista.

Pero este primer cambio de 'look' no parecía suficiente, ya en Sálvame Naranja, entraba en directo uno de los diseñadores que ha trabajado en unos cuantos diseños en esta tercera edición de la Sálvame Fashion Week, José Perea. "¿Me puedo poner tu traje?", preguntaba Vázquez al joven diseñador que respondía afirmativamente. "Yo me pongo esta sábana", respondía Perea.

El de Badalona llegaba al plató sin poder parar de reír al ver su atuendo. "Me encanta, realza mucho la figura", afirmaba mientras bailaba la canción Llámame de Andrei Ionut, el representante rumano en el certamen de Eurovisión de este año.

Tal y como ocurrió con el mono negro, Jorge Javier Vázquez se quedaba con el 'look' el resto del programa, pero no sin antes vivir otro momento que quedará en la historia del programa de La Fábrica de la Tele. María Patiño irrumpía en el estudio de Telecinco con varias bandas de cera para depilar en directo al presentador. La presentadora tiraba con fuerza de la banda del brazo del presentador que, sin mucho éxito, no paraba de gritar. "¡Para, para! Déjalo ya", decía en voz alta.

