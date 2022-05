Jorge Javier Vázquez, sobre Telecinco: "Hoy entre todos debemos decidir qué tipo de cadena queremos ser"

En la tarde de hoy, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en mandarle un mensaje a algunos de sus compañeros de Telecinco y en realizar una reflexión sobre la cadena en la que trabaja, tras los hechos ocurridos el pasado viernes en uno de los programas de Mediaset (Ya son las ocho) cuando Marta Riesco aseguraba que había mantenido una conversación con Rocío Carrasco.

Ocurría en Sálvame Limón, cuando el catalán conectaba en directo junto a la hija de Rocío Jurado desde un restaurante ubicado en San Agustín de Guadalix, lugar en el que ella se encontraba el pasado jueves 21 de abril junto al director de una revista, persona que según Riesco, le pondría en contacto con la exmujer de Antonio David.

El programa se desplazaba hasta ese establecimiento para recrear lo ocurrido, pero antes de comenzar, el presentador pedía unos minutos para dedicarle unas palabras a sus compañeros, sobre todo hacia todos aquellos que han apoyado el testimonio de Marta Riesco. "Lo que no se puede hacer continuamente es intentar enredar el ovillo cuando uno ve que la historia se desmorona. Y no me estoy refiriendo solo a la persona esta que sale en la tele por las mañanas, me estoy refiriendo a compañeros que trabajan en esta casa".

Poco después, y al lado de Rocío Carrasco insistía en su idea: "Vuelvo a dirigirme a los compañeros que trabajan en esta cadena. Todos los que damos la cara en este tipo de programas, aunque sea de entretenimiento, tenemos un compromiso, que es el de no falsear, no manipular y no estar 'trampeando' la situación para que el argumento no se nos caiga", continuaba el conductor de Sálvame.

Su discurso no termina ahí, y el de Badalona aseguraba que la defensa de Riesco, perjudica a Telecinco como cadena: "No podemos hacer esto porque estamos contribuyendo a blanquear la maldad y el maltrato. Yo, a todos los compañeros de esta cadena les pido de una vez por todas que se planten y que ante este tipo de situaciones no sean tibios, porque esto nos perjudica a todos, como cadena y como sociedad".

Mirando fijamente a cámara y desde la mesa en la que se produjeron los hechos, el también presentador de Supervivientes ha querido dejar claro que han "cometido errores" en un pasado, pero que la cadena está a tiempo de cambiar el rumbo. "Nunca es tarde, creo que hemos cometido muchos errores, creo que siempre hoy puede ser el inicio de un nuevo día, de una nueva época. Quizá hoy entre todos debamos decidir qué tipo de cadena queremos ser".

