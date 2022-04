Marta Riesco, en 'Ya son las ocho': "La semana pasada recibí una llamada de Rocío Carrasco"

Según la periodista de Telecinco, el pasado jueves 21 de abril a las 15:27 recibió una llamada de Rocío Carrasco y del director de una revista para ofrecerle un supuesto proyecto laboral que no iba a poder rechazar. La intérprete de No tengas miedo asegura que la llamada se producía pocos días después de que ella dejara a Antonio David Flores en directo.

En la noche de hoy, Marta Riesco confesaba en el plató de Ya son las ocho, una supuesta conversación con la hija de Rocío Jurado. Ante la mirada atónita de sus compañeros, comenzaba a contar la supuesta llamada telefónica: "Entre todas las ofertas laborales que me han hecho a lo largo de este tiempo, la semana pasada recibí una llamada de Rocío Carrasco, cuando yo estaba enfadada con Antonio David".

La reportera continuaba recreando, incluso con gestos, cómo fue ese momento. "Estaba en el trabajo, y me llama el director de una revista muy conocida y me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo. La persona con la que está es Rocío Carrasco y me dice que quiere conocerme por un proyecto laboral. Incluso me propone una cena y conocernos".

Pero su discurso no terminaba ahí y asegura que rechazó la oferta porque ella es una persona fiel con la gente que quiere, refiriéndose a Antonio David. "Evidentemente les digo que no quiero quedar y les doy las gracias. Acto seguido, el director de la revista me pide disculpas por si me he sentido incómoda, y me manda el cartel del concierto homenaje a Rocío Jurado en Sevilla, pero nunca se me explica el motivo profesional".

Los colaboradores comienzan a preguntar a su compañera lo que le respondió Antonio David cuando le contó la llamada que había recibido. "Yo llamé a su abogada porque él me tenía bloqueada, se lo cuento y me dijo que 'vale'". A lo que añadía de nuevo que ella no se vendía "por nada ni por nadie".

Poco después, el periodista Antonio Rossi contactaba con el director de la revista, el cual le aseguraba que esa llamada era falsa y que la intérprete de No tengas miedo solo habló con él, y no con Rocío Carrasco. "Estoy hablando con el director de la revista y me dice que ella 'jamás habló con Rocío, estaba yo solo, estoy flipando, es mentira y te pido, por favor, que lo digas'".

Luis Pliego desmintiendo a Marta Riesco en directo. Muchísimas gracias, @luispliegog 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/OkXQsYKhuv — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 29, 2022

