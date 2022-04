Joaquín Prat, harto de Marta Riesco: el último desplante de la reportera que ha cabreado al presentador

Marta Riesco cumple este martes 35 años. Y con motivo de ello, dado que durante los últimos tiempos existía la duda por los pasillos de Mediaset España de cuál era su verdadera edad, sus jefes le han pedido hacer una pieza sobre ella misma en El Programa de Ana Rosa.

Y la periodista, ni corta ni perezosa, no ha dudado en convertirse en protagonista de la noticia. "Esta respuesta de una servidora generó un sinfín de titulares. ¿Qué edad tiene en realidad Marta Riesco? Las cuentas no cuadran", comenzaba diciendo la madrileña en su vídeo.

Algo que ha querido echarle en cara el colaborador Alessandro Lequio. "En cierto sentido es la prueba de que te has convertido en personaje. ¿Cuántos cumpleaños de colaboradores o redactores se han celebrado convirtiéndolos en noticia?", le preguntaba el italiano.

"Pues eso díselo a tus jefes que son los que han decidido que me ponga aquí para crear contenido al programa en el que trabajas, cariño", contestaba Riesco. "Lo que me he dado cuenta de que tus jefes, que son los mismos que los míos, han decidido que hoy iban a hacer esto conmigo y yo como soy agradecida estoy feliz de trabajar aquí", continuaba.

Ya más tarde, Joaquín Prat aprovechaba para preguntarle con quién iba a celebrar su onomástica y así sacar a colación su relación con Antonio David Flores. "La celebración íntima de cumpleaños, la de pareja, ¿es hoy o fue ayer?", le preguntó el presentador.

"Voy a celebrar con la gente que esté aquí y el viernes con la gente que pueda", contestaba la intérprete de No tengas miedo. "Digo la cena con tu pareja", le aclaraba Prat. "Te he entendido pero estoy haciendo racatá porque no te quiero contestar", bromeaba la joven.

"Espera que no te lo haga yo algún día", decía molesto el presentador. "Bueno, alguna vez me lo has hecho", recordaba Riesco. "Sí, alguna vez por el pasillo", añadía Prat.

