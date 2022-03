Telecinco quiere convertir a Marta Riesco en cantante y lanza su canción 'No tengas miedo'

Marta Riesco continúa en la primera línea mediática. Desde que comenzara su relación con Antonio David Flores, la periodista más famosa de El Programa de Ana Rosa se ha convertido en un personaje del que se habla en todos los programas de Mediaset España.

De hecho, su nombre ha sido uno de los más rumoreados para convertirse en concursante de la próxima edición de Supervivientes 2022, aunque por ahora ella lo haya negado. "No, no voy a ir, te aseguro que hay cero posibilidades. No quiero exponerme", afirmaba en Ya son las ocho hace unos días.

De lo que sí tiene posibilidades es de dar el salto a la música. Tal y como mostró en exclusiva BLUPER, la reportera ocultaba un secreto. En el año 2010, la que fuera Miss Segovia quiso representar a España en el Festival de Eurovisión. Y lo hizo con la canción, No tengas miedo que, más de diez años después, vuelve a lanzar de la mano de Telecinco en todas las plataformas digitales.

En un primer momento, a la colaboradora de Mediaset no le hizo mucha gracia que este pasado saliera a la luz. Pero parece que ahora sí le está gustando después de su compañero Miguel Ángel Nicolás le convenciera de aprovecharlo en su beneficio. Tanto es así que no ha dudado en interpretar su tema con una coreografía junto a bailarines en su propio espacio de trabajo.

Un ejemplo más de “no escupas para arriba que todo cae”



Marta Riesco esa reportera intrépida cuyo mayor placer es levantarse a las 5 de la mañana cada día de su vida para ejercer su profesión.



HAHAHAHA pic.twitter.com/dgo8ozTljU — Sra.Pecas (@senorapecas) March 18, 2022

Así contaba la historia esta misma tarde en el programa que conduce Sonsoles Ónega, y donde aprovechaba para hacerle un guiño a BLUPER en agradecimiento por el triunfo de su canción. "Cuando estaban rebuscando en mi pasado, pues dieron con esta canción que canté con 18 años". La periodista explica que comenzó a ver su canción en un periódico, y añadía "un saludo a BLUPER por ser los primeros en sacarlo, gracias a ellos también estamos hoy aquí".

Tras este emotivo agradecimiento, asegura que no le sentó del todo bien, porque ella quería seguir trabajando y levantándose a las cinco de la mañana. "Llegaba a la redacción y la gente cantaba la canción". Pero la oferta para convertirla en toda una estrella se produjo tras el baile que realizó en Ya son las ocho. "Me llamaron por teléfono desde Mediaset y me citaron en el despacho de la cúpula. Me dijeron que querían hablar conmigo de la canción y me comentaron que esa canción había que sacarla. 'La están pirateando así que vamos a sacarla', me dijeron".

Según han explicado desde el programa en el que colabora, tomará clases de canto, hará una nueva versión y grabará un videoclip del tema. Pero la expectación se ha creado cuando han anunciado que habrá actuación en directo con un maravilloso despliegue de vestuario y bailarines.

La periodista ha querido hacer su gran lanzamiento el mismo día en el que Rosalía estrenaba su nuevo álbum Motomami. ¿Querrá retar a la catalana y acaparar su gran estreno?

