Marta Riesco niega su fichaje por 'Supervivientes' y defiende con uñas y dientes a Antonio David

Como cada año, suenan ya los posibles nombres para la nueva edición de Supervivientes 2022. Entre ellos destacan Iñaki Urdangarin, Agustín Pantoja o Rosa López. Pero también se había incluido en esta lista a Marta Riesco, la periodista que saltó a la palestra de la actualidad por confirmar su relación con Antonio David Flores.

Y tras numerosas especulaciones sobre si veremos o no a la periodista saltando del helicóptero, finalmente, hemos conocido la respuesta. "No, no voy a ir", contestaba Riesco ante la pregunta de la presentadora Sonsoles Ónega. "Te aseguro que hay cero posibilidades. No quiero exponerme", explicaba la periodista.

Esta sorprendente respuesta inquietaba a la exsuperviviente Alexia Rivas. Esta, también periodista, le apostillaba a Riesco que ella "también decía lo mismo. Primero dije que no y luego mira". Cabe recordar que Alexia fue concursante de Supervivientes el pasado año pero a diferencia de sus compañeros, no saltó del famoso helicóptero.

Además, Riesco añadía: "Soy muy torpe. No me tiro ni desde un trampolín me voy a tirar del helicóptero". Estas declaraciones descartan, por ahora, la estancia en Honduras de la periodista. Una participación que muchas voces habían pedido a la productora, sobre todo por su continua presencia en los programas de la casa.

La periodista hacía estas declaraciones en Ya son las ocho poco después de intervenir en directo en Sálvame donde no ha dejado indiferente a los espectadores con sus palabras. Los hechos acontecían así: Kiko Hernández pillaba a Riesco en los pasillos de Mediaset y Jorge Javier aprovechaba para preguntarle a la periodista si le gustaría casarse.

A este interrogante Riesco, decidida, contestaba "claro que sí", y Jorge Javier espetaba un "¿pero sabes dónde te estás metiendo?". Ha sido entonces cuando al nombrar el presentador al padre de Rocío Flores como 'el penas', la periodista ha dado la cara por su chico.

"No me gusta que le llaméis así, no me gusta que le faltéis el respeto a nadie. Es muy divertido, con que le llaméis por su nombre...", comentaba la joven antes de explicarle al catalán que no ha ido a verle a su función de teatro porque "siempre le estás diciendo cosas que, cuando quieres a alguien, no puede ser. Le llamas 'el penas', ¿cómo voy a ir?".

Jorge Javier a Marta Riesco, refiriéndose al ser: “a partir de ahora le llamaré ‘la alegría de la huerta’



Un segundo después: “recuerdos al penas”



🤣🤣🤣🤣🤣 #yoveosalvame pic.twitter.com/tDkzucWBSd — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 9, 2022

