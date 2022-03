Julia Janeiro aclara la gran duda: ¿será o no concursante de 'Supervivientes 2022'?

De nuevo Julia Janeiro no deja indiferente a sus seguidores. Desde que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se convirtiera en uno de los personajes más mediáticos del momento, han sido muchos los que se han preguntado si finalmente dará o no el paso de participar en algún formato televisivo.

De hecho, algunas voces apuntaban que incluso la joven habría dejado sus estudios para dedicarse plenamente a su faceta como influencer. La hija del torero y la odontóloga cuenta con nada menos que 231.000 seguidores, lo que podría estar reportándole suculentos ingresos.

Muchos señalaban el próximo reality show de Telecinco, Supervivientes, como futuro de la joven, pero finalmente ha sido ella la que ha aclarado las dudas. Como no podía ser de otra forma ha escogido la vía de las redes sociales para dar una respuesta.

"No, nunca. No me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie", sentenciaba la joven ante la pregunta de un seguidor de si entraría alguna vez en algún reality. Aclarando con otra negativa más concreta que "No" lo haría en Supervivientes.

Esta respuesta sentencia por ahora, los rumores que añadían su nombre en el casting del reality de Telecinco, del que todavía se desconocen los concursantes oficiales, y entre los que se rumorean los nombres de Marta Riesco, Bárbara Rey, Carmen Alcayde, Nacho Polo, Rosa López, Vicky Martín Berrocal, Alejandra Rubio o Nacho Palau.

Pero las sorprendentes respuestas de la joven no se han quedado ahí. Ha querido aclarar cómo se encuentra tras su presencia continua en los programas de televisión. "Me apoyo en mi familia. Hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente fuera de mi círculo opine de mí", comentaba la joven. "Siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás", apostillaba la influencer.

