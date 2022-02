La exclusiva colección de zapatillas de Julia Janeiro: sus modelos más sorprendentes y lujosos

Julia Janeiro (18 años) vive desde hace algo más de un año un momento de gran popularidad. Al poco de cumplir la mayoría de edad, la hija de Jesulín de Ubrique (48) y María José Campanario (42) decidía abrir sus redes sociales, una decisión gracias a la cual se la ha podido conocer un poco más.

Desde entonces, la joven no ha concedido ninguna entrevista ni ha posado en un photocall, pero no le ha hecho falta para convertirse en un personaje de moda al que siguen algo más de 230.000 personas en Instagram, una cifra que no deja de aumentar. Discreta en lo que respecta a su vida personal, el uso principal que Julia hace de sus redes es para compartir su gran pasión por la cosmética y la moda.

De hecho, las publicaciones que más sobresalen de su perfil y sus stories son aquellas en las que muestra sus looks, que casi siempre están compuestos por un artículo de lujo y su gran obsesión: las deportivas. Ya antes de cumplir los 18 años, Janeiro comenzó a mostrar su exclusivo y llamativo zapatero. Su última adquisición es, de hecho, una de las más selectas que tiene, un modelo de la marca de lujo Off White a las que ha dedicado nada menos que dos posts, demostrando lo mucho que le gustan.

Estas deportivas de la marca Off White son una de sus últimas adquisiciones. Instagram

Se trata de unas zapatillas del modelo Off-Court 3.0 que destacan por su color blanco y los parches decorativos de un llamativo naranja flúor. Un modelo muy urbano que se puede comprar por 490 euros en la página oficial de la firma estadounidense.

Aunque es un precio elevado que las convierte en un artículo de lujo, no es nada comparado con el de sus Louis Vuitton Archlight. El modelo firmado por la prestigiosa maison francesa es, de lejos, su calzado más exclusivo ya que su precio es de 850 euros. Este par sorprende por su estética futurista y una suela de 5 centímetros de altura con forma de ola elástica. Además, cuenta con una lengüeta extragrande con un corte bajo alrededor del tobillo que aporta un toque delicado y femenino.

Las zapatillas de Louis Vuitton tienen un precio de 850 euros.

Sin embargo, sus favoritas son las de la marca Nike. La firma estadounidense ocupa gran parte de su ropero y, si bien tiene especial obsesión por un modelo concreto, en marzo de 2021 sorprendía con las deportivas más buscadas de aquel momento. Las Nike Off White Vapor Street se agotaban con cada reposición, pero Julia Janeiro conseguía hacerse con unas al desembolsar los 300 euros por los que se vendían entonces. Orgullosa de la compra, las ha llevado tanto para ir al gimnasio como en el día a día.

Pero de todos los modelos disponibles, el Jordan 1 es sin lugar a dudas su favorito, tanto que en los últimos meses ha lucido más de cuatro diseños diferentes. En su amplia colección destacan unas que combinan blanco, negro y dorado y cuyo precio puede rondar los 900 dólares -745 euros- dependiendo de la plataforma en la que se vendan. Pero también las tiene en plateado, granate y morado, tres opciones que pueden costar desde 170 a 250 euros, según el color elegido.

Un poco más económicas, unos 120 euros, cuestan las más originales de su zapatero, las diseñadas por la brasileña Melody Ehsan. No solo sorprenden por estar decoradas con las esferas de un reloj en los cordones, también porque cada una de las zapatillas es de un tono diferente, una verde y azul y la otra naranja y rojo.

Están son las deportivas más originales de Julia Janeiro, de la firma Nike. Instagram

Pese a haber convertido su cuenta de Instagram en un éxito, pues cada vez tiene más seguidores aunque solo tiene algo más de 70 publicaciones, Julia Janeiro no parece tener intención de convertirse en personaje mediático. Silenciosa ante las preguntas de los medios de comunicación, parece disfrutar de ese perfil discreto a la vez que sorprende con su particular forma de vestir.

