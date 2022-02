Julia Janeiro, 365 días de su ascenso mediático: de cero euros a poder cobrar más de 1.000 euros por foto

El 9 de febrero de 2021, hace justo un año, Julia Janeiro (18 años) entraba en su perfil personal de Instagram y descubría que en cuestión de horas había duplicado su número de seguidores. Entonces atesoraba poco más de 5.000 followers y de un día para otro acumuló casi 11.000 fans en las redes. Ese fue el primer indicio de lo que poco después llegaría, pues un año más tarde posee la importante cifra de 231.000 seguidores que disfrutan de su contenido público.

El foco mediático sobre la joven se centró cuando su madre, María José Campanario (42), compartió en su cuenta privada de Facebook una incendiaria carta repleta de insultos y descalificativos hacia Belén Esteban (48). Fue tal el revuelo, que horas después de conocerse el polémico texto de su progenitora, la propia Julia quiso desmarcarse de los hechos, asegurando en sus Stories que ella nada tenía que ver con ese conflicto. Sin embargo, esa guerra entre la actual esposa Jesulín de Ubrique (48) y su expareja consiguió incrementar la popularidad de la joven en sus redes sociales.

Julia Janeiro pasó de los 5.000 seguidores a los 230.000 que tiene actualmente en un año. Redes sociales

Bajo el nombre de Juls Janeiro, la hija de la odontóloga y el torero, había publicado por aquel entonces solo 33 publicaciones. En su escasa biografía mostraba el icono de una mariposa y las siguientes palabras: mixed emotions (emociones encontradas). Por otro lado, presentaba un enlace a su cuenta de Vinted, la popular plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano. Sin embargo, en la actualidad ya ha posteado 73 fotografías, y ha eliminado el link de Vinted y lo ha cambiado por su email de contacto para sus posibles colaboraciones con marcas interesadas en ella.

En el mes de febrero de hace un año, Julia puso en modo privado su cuenta de Instagram en un primer momento tras la avalancha de seguidores, pero en las semanas siguientes jugó con los usuarios cerrando y abriendo su perfil para conseguir mayor número de followers -una estrategia que emplean las personas famosas que comienzan en el mundo influencer y quieren retener seguidores-.

Solo dos meses después de la polémica que la puso en el punto de mira, Julia cumplió 18 años -el 18 de abril de 2021- y entró en la mayoría de edad con una atención mediática nunca antes vista. Ya entonces llamó la atención el gran cambio físico de la joven. Las imágenes de archivo de los medios de comunicación mostraban a la hija de Jesulín en su versión más aniñada, pero cuando pasó a la edad adulta y las cámaras la localizaron se pudo comprobar su nueva imagen.

La hija del torero y la odontóloga ha cambiado su imagen tras cumplir 18 años. Redes sociales

Al principio, lo poco que se conocía de ella era que le encantaba el maquillaje y la moda, que aparentemente no estudiaba nada, y que tenía un novio futbolista llamado Brayan Mejía. Pero en estos 12 meses han cambiado mucho las cosas. Ahora luce un rostro más natural y con menos contouring, estudia un grado medio de FP en Técnica en actividades comerciales, y terminó su relación con Mejía (con demanda incluida), comenzó un breve noviazgo con el centrocampista Álex Balboa y ahora hace su vida junto al delantero del Getafe CF Tommy Rossi. No obstante, su vida personal no es lo único que ha sufrido una transformación en tiempo récord.

Su perfil público y la gestión que hace de sus redes también han cambiado de forma muy relevante. Y es que mientras hace un año, con los cuatro millares de seguidores que poseía, no podía permitirse pedir ni un euro a las marcas por colaborar con ellas -salvo que aprovechase su condición de 'hija de'-, en estos instantes, con casi un cuarto de millón de admiradores, Juls podría solicitar sin problema entre 1.000 y 1.200 euros por publicación.

La joven Janeiro se ha colado en el difícil mundo de los 'influencers'. Redes sociales

Por este motivo, la hija de María José Campanario y Jesulín cuida al máximo su contenido de Instagram, para que las empresas conozcan su trabajo de edición y su mimo en la gestión pública. Algunas marcas, de hecho, ya se han puesto en contacto con ella y le han llegado a poner sobre la mesa jugosas propuestas para ser embajadora de un producto, promocionarlo en sus redes y acudir incluso a algún photocall. De momento la joven prefiere alejarse de los eventos multitudinarios y de las cámaras y centrarse en mejorar su contenido virtual e ir colándose en el complicado mundo de los influencers.

