María José Campanario hace historia en España: demandó a Facebook en 2019 y ha logrado la victoria

María José Campanario (42 años) está recibiendo grandes noticias en la víspera de la Navidad. Sus regalos de estas fiestas se han adelantado y junto a la sorpresa de su embarazo que se conoció el pasado 7 de diciembre, esta misma semana se ha hecho público que la odontóloga ha ganado la batalla legal a Facebook.

Fue en el mes de febrero de 2019 cuando la esposa de Jesulín de Ubrique (47) demandó a la todopoderosa red social del magnate Mark Zuckerberg (37) tras recibir mensaje y ataques de mal gusto que hacían referencia a su estado de salud. La odontóloga consideró que esos comentarios eran de "contenido injurioso" y decidió emprender una batalla contra Facebook. Pidió a la plataforma que eliminara todos esos mensajes, pero al recibir una respuesta negativa tomó la iniciativa de acudir a la vía judicial para solicitar que se cumpliera su petición y esos mensajes fueran borrados de inmediato.

María José Campanario ha vencido extrajudicialmente a Facebook. Gtres

Tras una batalla de casi tres años, María José Campanario ha conseguido lo que buscaba, pues tal y como ha publicado El Confidencial, ha conseguido que la famosa red social se deshaga de esas publicaciones que hacían mención a su salud.

Según se detalla en el citado medio, ambas partes estaban citadas el pasado 13 de julio para verse las caras en un juicio que tenía lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera, en Cádiz. Sin embargo, no necesitaron asistir, pues Campanario ha logrado su objetivo sin necesidad de enfrentarse a un tribunal. Sin duda todo un hito reseñable que juega muy a favor de la dentista.

Cuando la mujer del torero hizo su petición de manera extrajudicial, Facebook respondió que "no podía trasladar datos privados y/o confidenciales de un usuario" y que por lo tanto no iban a acatar su solicitud y eliminar los mensajes catalogados como "injuriosos" por parte de Campanario y su equipo de abogados. En ese mismo sentido, desde la red social afirmaron que no existían motivos para aplicar un protocolo que le permitiera a María José "ejerce el derecho de rectificación".

La mujer de Jesulín ha abierto una posibilidad muy importante para los que viven de las redes sociales, como los 'influencers'. Gtres

Pero estas respuestas no frenaron a la odontóloga. Continuó con la batalla e insistió en sus derechos, y finalmente, los abogados consiguieron llegar a un acuerdo con el que Campanario salía victoriosa. Facebook cedió y acabó eliminando todas las publicaciones a las que la esposa de Jesulín aludía. Este gesto ha llegado tras una demanda y una cita judicial que no hizo falta, pero que fue determinante según los letrados que han asistido a la dentista: "De no haber acudido a la justicia, Facebook hubiera hecho caso omiso de las denuncias", han declarado.

De esta forma, María José Campanario ha sido la primera persona en España en vencer a la todopoderosa Facebook en una guerra que afecta a sus protocolos de actuación en su plataforma. Por lo que esta victoria abre el debate sobre si los influencers podrían tomar acciones legales y conseguir grandes resultados tras recibir injuriosos comentarios por parte de sus haters.

[Más información: María José Campanario, embarazada: así le afectará su fibromialgia, según la opinión de un médico]

Sigue los temas que te interesan