Primera reacción de Belén Esteban tras anunciarse el embarazo de María José Campanario

Este martes 7 de diciembre no ha sido un día cualquier para Jesulín de Ubrique (47 años) y María José Campanario (42): una revista del corazón ha desvelado que el matrimonio está esperando su tercer hijo en común y será en julio de 2022 cuando dé la bienvenida al nuevo e inesperado miembro de la familia. Un embarazo inesperado para la pareja, que se confiesa feliz y súper ilusionada ante esta sorprendente alegría.

Ahora es Belén Esteban (48), expareja del torero y madre de su hija mayor, Andrea (22), sorprendida por la presencia de la prensa a las puertas de su casa, ha asegurado en primer lugar: "Tendríais que estar en Ambiciones". Con la mejor de sus sonrisas, y dejando claro que no tiene nada que decir al respecto, la colaboradora de Sálvame ha querido felicitar públicamente al de Ubrique, con quien no tiene ningún tipo de relación: "Enhorabuena a la familia lo primero. Yo no tengo nada que decir, cariño. Yo lo único que tengo que decir es enhorabuena y ya está".

"Yo doy la enhorabuena porque en una familia cuando viene un bebé es una alegría y no voy a decir nada más", ha añadido, sin querer desvelar si ya conocía la noticia o se ha enterado por la revista ¡HOLA!, ni cómo se ha tomado su hija Andrea la noticia de que pronto tendrá un nuevo hermanito. "No voy a decir nada de ese tema como comprenderás, así que es una tontería que estéis aquí todo el día", ha afirmado tajante, ya que la joven, de 22 años, lleva una vida anónima alejada del foco mediático.

El torero y la odontóloga ya son padres de Julia (18) y Jesús Alejandro (14); y por su parte, Jesulín ya experimentó previamente la paternidad cuando de su relación con Belén Esteban nació su primogénita, Andrea. La sorprendente noticia ha sido confirmada por los propios protagonistas a la revista ¡HOLA!: "Estamos esperando un bebé. Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices", han declarado a la cabecera rosa. En las mismas líneas, Campanario detalla que ya ha cumplido los tres meses de gestación y por eso han querido dar el paso de hacerlo público.

Asegura que se trata de "una bendición" que ha llegado por sorpresa pero que les llena de felicidad. Además, la madre de Juls -como se hace llamar su hija mayor en las redes sociales- confirma que el embarazo está yendo a la perfección y que ya han podido ver al bebé en varias ecografías en sus visitas médicas. La odontóloga también recalca que su felicidad es aún mayor al darse cuenta de que el futuro hijo llegará al mundo solo unos días antes de que celebren su 20 aniversario de boda. Y es que la pareja se dio el 'Sí, quiero' el 27 de julio de 2002, por lo que se espera que el pequeño -o pequeña- nazca en pleno verano y con muchos motivos que festejar, ya que como Campanario asegura a la citada revista: "Todo lo que ha pasado en nuestras vidas y nosotros seguimos unidos".

A pocas semanas de la Navidad, esta buena nueva llega para poner el toque dulce a un momento muy amarga en la vida de Jesulín, María José y su familia. Pues el matrimonio está muy preocupado por su hija Julia y la demanda que esta tiene puesta por agresión a su exnovio, Brayan Mejía. Sin embargo, el torero y su esposa prefieren no pensar en lo negativo y centrarse en que amplían la familia. Se trata de un deseo que a menudo había pasado por sus mentes, pero que por los problemas o sucesos que iban aconteciendo en su vida nunca creyeron poder llegar a cumplir. Pero finalmente ese día llegará en seis meses.

