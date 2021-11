Julia Janeiro denuncia a su exnovio, Brayan: graves acusaciones y la negociación de él para hablar

Hace unos días, unas imágenes de Julia Janeiro Campanario (18 años) accediendo a un hospital en compañía de su pareja actual, Álex Balboa, preocuparon e hicieron saltar todas las alarmas. ¿Por qué necesitaba de ayuda médica? Rápidamente, los programas de televisión comenzaron a especular sobre la razón de esta visita. También se aseguró que la joven había visitado hasta en dos ocasiones una comisaría. Un delicado asunto que terminó por descubrirse: Julia protagonizó una pelea con su expareja, Brayan Mejía, el pasado 31 de octubre. El detonante de una ruptura aciaga.

Un grave altercado del que EL ESPAÑOL tiene más detalles. Según se hace constar desde el entorno de la joven, esta ha vivido un auténtico "infierno" en los últimos meses. Se habla de "persecución". Si bien la ruptura sentimental no acabó precisamente en buenos términos, la comunicación entre ellos comenzó a ser "tóxica" y degeneró en un ambiente irrespirable. Su pelea el pasado 31 de octubre fue solo la gota que colmó el vaso, pero sus riñas, vía telefónica, "comenzaron a ser más fuertes después del verano".

María José Campanario junto a su hija, Julia Janeiro, y su pareja, Álex Balboa, por las calles de Madrid en una imagen reciente. Gtres

Reproches, malos modos, graves acusaciones y un animal de por medio. En su relación sentimental, ambos cuidaron de un gato, que en la actualidad vive con Julia Janeiro. Era su mascota, pero con la ruptura comenzó una guerra por ver quién se quedaba con el animal. Según se confía, el 4 de octubre él le hace ver a la hija de Jesulín de Ubrique (47) que se va a llevar al gato. No solo eso; le advierte que va a acudir a televisión a contar los pormenores de su relación. Una fuente con la que contacta este periódico añade: "Su intención es desenmascarar a Julia y soltar lo que se dice en su casa de Belén Esteban (47)".

Este periódico ha confirmado que Brayan Mejía ya ha contratado los servicios de un conocido representante. "Va a por todas y está negociando su caché. Dice a su gente que él nunca hubiera querido llegar a este punto, pero que le han obligado a hacerlo", se desliza. Su objetivo es "hacerse una tele". En realidad, "ese mundo siempre le ha gustado y ahora ha visto una buena oportunidad". De momento, Julia Janeiro Campanario ha interpuesto la denuncia en el Juzgado de Violencia de Género como confirma a este medio el abogado de la familia, Antonio González-Zapatero. Las acciones se han tomado únicamente contra esta persona.

Julia Janeiro Campanario en una imagen reciente tomada en mayo de 2021. Gtres

Fue el 29 de octubre cuando se personó por primera vez en comisaría. Acciones legales que "ya se encuentran en el juzgado", apunta el letrado. El suceso por el que termina Julia en el hospital tiene lugar la noche de Halloween, del 31 al 1 de noviembre. Según confirma alguien bien informado, Campanario y Jesulín "se están asesorando para ver qué medidas se pueden tomar para proteger a su hija". El matrimonio está "muy preocupado" por esta última polémica de su hija. Por esa razón, María José "visita con más frecuencia Madrid". La odontóloga es el principal apoyo de su hija y está "más encima que nunca". Conoce a la nueva ilusión de su hija, Álex Balboa, y cree que es una buena influencia. No obstante, Campanario le ha aconsejado a Julia que se vaya a vivir con ellos un tiempo y se aleja de Madrid, "al menos hasta que la presión mediática termine" y la justicia tome partido en este contencioso. La decisión aún no está tomada.

Retoque y nueva pareja

A mediados del mes de octubre, se conoció que Julia Janeiro se había sometido a un retoque estético que tenía que ver con un aumento de pechos. Para la realización de este cambio estético, la joven tuvo que pasar por quirófano, lo que suponía un riesgo a tener en cuenta. Por este motivo, su madre no se ha separado de ella antes y después de la intervención. La influencer salía de la clínica junto a Campanario, quien portaba una orquídea. Esta flor fue enviada a Julia en símbolo de apoyo y celebración del éxito de su intervención quirúrgica.

En las mismas fotografías destacaba el sujetador compresor que lucía la joven bajo sus prendas de estilo deportivo. Este sostén es el método ideal para la buena cura y recuperación de la zona del pecho después de una cirugía mamaria. Esta nueva imagen llegaba en un momento de cambios para la joven, la cual, tras romper con Brayan Mejía, iniciaba una relación sentimental con el futbolista Álex Balboa. Álex, de 20 años, también es futbolista y juega en el Deportivo Alavés B (en segunda división) y en la selección de Guinea, de donde es originaria su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

Hace unas semanas, Julia Janeiro Campanario compartía su primera imagen con Balboa. Según han asegurado, Julia y Álex se conocieron hace más de un año, aunque no han iniciado un romance hasta hace unas semanas. Fue entonces cuando las cámaras les descubrieron junto a unos amigos llegando a un centro comercial. Cuentan que Juls no quería que esta relación se hiciera pública, al menos por el momento. No pudo ser.

