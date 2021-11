El peor momento de Sonia Ferrer: muere un amigo de forma repentina y operan de urgencia a su hija, Laura

Sonia Ferrer (44 años) acaba de recibir dos de los golpes más fuertes e inesperados de su vida. La presentadora ha compartido en sus redes sociales las dos noticias que jamás habría querido dar. Guillermo, uno de sus grandes amigos, ha fallecido este fin de semana por causas que, por el momento, la periodista ha preferido no desvelar. Su hija Laura (11), además, ha sido operada de urgencia tras romperse el codo.

En una durísima publicación de Instagram, Sonia Ferrer, absolutamente devastada, ha escrito lo siguiente: "Ahora mismo debería estar contigo, cerveza en mano (vino para mí), riéndonos de nuestras hazañas mientras aprovechamos para hacer terapia. Eso de yo te doy consejos a ti y tú a mí y luego no hacemos ni puñetero caso de lo dicho. En lugar de eso, estoy intentando recomponerme para ir al tanatorio a despedirme de ti. Ya te echo de menos".

En la primera fotografía de la galería de tres imágenes aparece Ferrer en un primer plano junto a Guillermo. En la segunda instantánea aparece su íntimo amigo jugando con un precioso gran danés de color gris. Y en la tercera, la conversación de WhatsApp que demuestra que la barcelonesa y Guillermo habían quedado el mismo día en el que él murió.

"Olé. Me gusta. ¿Sábado? ¿Comer? ¿Tarde? Prefiero la noche", escribe él, a lo que ella responde: "¿Cenamos el sábado? ¿Merendamos? Lo que quieras". Para concluir, Sonia y Guillermo terminan optando por la opción merienda, algo que habría derivado, a tenor de las palabras de la periodista, en una cerveza o un vino entre amigos, clásico momento de confidencias y consejos.

Entre los cariñosos mensajes que Sonia ha recibido en su muro de Instagram se encuentran las condolencias de personas cercanas a ella como la periodista Marta Robles (58), la empresaria Carmen Lomana (73), el estilista Nacho Montes (51) o la reportera Marta Riesco (34).

Pero ahí no quedan los sustos para Sonia Ferrer, que parece estar viviendo su peor momento. En la mañana de este lunes, ha comunicado que este domingo su hija, Laura (11), tuvo que ser operada de urgencia. "Ayer salí del tanatorio corriendo hasta el Hospital Puerto de Hierro porque tenían que operar de urgencia a mi hija, que se había caído y roto el codo. Gracias a cirujan@s y enfermer@s por ser más que héroes", expresó.

En la mañana de este lunes, la actitud es otra muy diferente. "Desde las siete de la mañana pidiendo ir al cole y... ¡sorpresa! Ha venido un profe a llevársela al aula hospitalaria. Se le ha iluminado la cara. Bendita sanidad y educación pública. ¡Gracias, Hospital Puerta de Hierro! ¡Os quiero a todos! Qué de mensajes bonitos y llenos de buenos deseos me escribís. No sé cómo agradecérselo. Quiero que sepáis que leo todos los mensajes aunque no pueda contestar siempre y me siento muy afortunada", concluía Ferrer.

Su gran apoyo

No hay ninguna duda de que en estos difíciles momentos, Sonia Ferrer no sólo está apoyándose en sus grandes amigos, sino también su pareja, Sergio. Fue a principios de este año cuando se conoció que la colaboradora de televisión y el policía de la Comunidad de Madrid -anónimo para el gran público- habían empezado un romance que hoy es ya más que sólido.

El pasado verano disfrutaron de unas vacaciones conjuntas también con Laura. En una romántica estampada, también compartida a través de su Instagram, Sonia Ferrer quiso dejar claro que ella, su novio y su hija son "un equipo".

"La auténtica protagonista de esta imagen es la fotógrafa, que con 11 años y un solo disparo consigue que una imagen cuente una historia de amor que no es solo de dos. Era necesario que ellos se quisiesen para que todo funcionase… y funcionó. Somos tres. Somos un equipo", posteó la tertuliana, feliz, mientras se daba un apasionado beso con su razón de amor.

