La receta de Sonia Ferrer, la lubina al horno que ha enseñado a su hija durante la cuarentena

La cuarentena es tiempo de estar en familia, de redescubrir nuestros hogar y de sacar nuestro lado más cocinero poder poder hacer más llevaderas las largas horas de confinamiento. En el caso de Sonia Ferrer, ha sido la ocasión perfecta para cocinar su famosa lubina al horno, un plato fácil y sano que ha aprovechado para enseñar a su hija, Laura.

La presentadora ha desvelado a JALEOS cómo se hace esta receta paso a paso, y ha explicado que el plato original se hace con un rodaballo, pero que, ante los problemas que existen en la actualidad para encontrar todos los ingredientes, se puede utilizar otro pescado como la lubina o la dorada.

1. Ingredientes

Montaje con los ingredientes necesarios para preparar la lubina al horno.

2. Preparación

1.- Primero hay que poner las tres cucharadas de aceite en una sartén, y cuando el aceite esté caliente, echamos los ajos previamente pelados y machacados, le damos unas vueltas y añadimos la cebolla que hemos picado.

2.- A fuego medio, le damos vueltas hasta que se dore un poquito.

Detalle de cómo queda la lubina en una fuente para el horno.

3.- A continuación tenemos que añadir los guisantes y un vaso de vino. Lo tenemos que mantener en el fuego removiéndolo hasta que se evapore el vino.

4.- Cuando no quede presencia del vino, apagamos el fuego y ponemos todos los ingredientes previamente cocinados en una fuente para horno.

5.- Repartimos bien la base y ponemos la lubina encima. La regamos con dos vasos de vino blanco y salpimentamos.

6.- Introducimos el pescado en el horno, que previamente hemos calentado, y lo dejamos cocinar entre 20 y 25 minutos a 200 grados.

7.- Sacar del horno, servir y a disfrutar de una comida sana y deliciosa.

3. Historia

En esta ocasión Laura, la hija de Sonia Ferrer, ha aprendido a cocinar la lubina al horno.

Sonia Ferrer tiene claro cuál es el plato que destaca de su recetario: el rodaballo al horno con patatas panaderas, "uno de los platos preferidos por mi hija y por mí porque, además de estar delicioso, nos recuerda nuestras mejores vacaciones en Cantabria".

Pero la presentadora se ha encontrado con el mismo problema de miles de españoles, confinados en sus domicilios por el coronavirus y con estrictas restricciones para desplazarse, y es que le ha resultado imposible encontrar los ingredientes necesarios para llevar a cabo la receta original. "En esta época de confinamiento, comprando un día a la semana y viviendo en un pueblo, me ha resultado complicado conseguir el rodaballo, así que aquí tenéis otra de nuestras recetas estrella", ha añadido la colaboradora de televisión.

Los platos de los que guardamos mejor recuerdo no siempre son elaboraciones muy complejas o que tienen ingredientes selectos. A veces son esas comidas con un olor y un sabor capaz de transportarnos a un momento y a un recuerdo especial, como le ocurre a Ferrer: "No es nuestro plato 'estrella' porque sea complicado ni un manjar exquisito, lo es porque es una cena muy muy habitual entre semana y en periodo escolar. Es un plato rápido, que se prepara prácticamente sólo. Es muy cómodo cocinar en el horno porque mientras el horno trabaja puedo ocuparme de bañar a mi hija y organizar uniforme, ropa para danza, piscina, patinaje, hípica o la actividad extra escolar que corresponda al día siguiente".

Es tan habitual en la casa de la presentadora porque con esta simple elaboración ya tienen el menú completo: "Es plato único, con verdura y proteínas y siempre fruta de postre".

En esta ocasión, y dado que su hija no tiene que ir al colegio, ha aprovechado para darle unas clases de cocina: "Ahora que tenemos tiempo para cocinar he aprovechado para enseñar a Laura a hacerlo sola. Primero le he enseñado a limpiar bien el pescado y a usar el horno, ¡lo demás se lo sabía casi de memoria!", ha concluido la presentadora.

[Más información: La Receta de Manu Tenorio: las lentejas con chorizo que le recuerdan a su infancia]