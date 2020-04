La receta de María Jesús Ruiz, el salmorejo que aprendió de su madre cuando era pequeña

María Jesús Ruiz (37 años) es una mujer muy familiar. De hecho, durante tantos años de periplo televisivo, siempre ha destacado esa cualidad en ella: su familia, y sus hijas, están por encima de todo. Asimismo, María Ruiz adora estar en casa y sentirse en su hogar, con los suyos. No hay nada que le apetezca más que un día en familia en torno a una buena comilona. Y si de recetas se habla, ella lo tiene claro: el salmorejo siempre triunfa.

Ruiz, que lleva por bandera siempre que puede a su tierra, Jaén, se ha criado con los frutos que ha dado el campo y la huerta. Si hay un alimento que despunta por aquellas tierras andaluzas son los tomates, ingrediente indispensable para su plato estrella. Así lo explica la que fuera Miss España a JALEOS: "La receta es familiar de toda la vida y la hemos degustado sobre todo en temporada de tomates de huertos de nuestra tierra". Desde que era pequeña siempre estuvo pendiente de los fogones, donde su madre y su abuela trajinaban ante su atenta mirada.

1. Ingredientes

Los ingredientes del salmorejo de María Jesús Ruiz.

2. Elaboración

Puestos en contacto con María Jesús, esta nos explica paso a paso cómo se hace el salmorejo con el que siempre repiten en su casa. Se lo sabe de memoria todo, porque desde que lo probó siendo una niña lo ha estado haciendo siempre que la ocasión lo ha merecido. Es un plato con el que ella triunfa siempre. Tomen papel y bolígrafos, los pasos son sencillos.

1. Se pelan los tomates, a poder ser gordos y maduros, y se parten en pequeños trozos.

2. A continuación, se remoja el pan duro hasta que se ponga blandito y se añade a la olla donde se han puesto los tomates previamente.

3. Se echan dos pimientos del piquillo y se adereza al gusto con aceite, vinagre y sal.

4. Se bate todo con la batidora hasta que adquiere la consistencia adecuada y se presenta en cuencos individuales con jamón y huevo cocido picado.

3. Historia del plato

Desde que María Jesús Ruiz era pequeña siempre sintió una especial predilección por la cocina y, por eso, prestaba gran atención cuando su madre y su abuela se colocaban el mandil para hacer la comida. Así lo explica cuando este periódico se pone en contacto con ella: "El salmorejo ha sido una comida típica en mi familia, no siempre se ha comido en primavera y verano, sino practicante todo el año. Yo se lo he visto hacer a mi abuela y a mi madre y creo que desde pequeña empecé a interesarme porque cuando me gusta algo me volcado mucho en aprenderlo". Cuando se le pregunta a quién le dedica este plato, María Jesús no lo duda: "Se lo dedico a todas las madres que enseñan a sus hijas generación tras generación con todo el amor del mundo".

[Más información: La receta de Nando Escribano: el bacalao dorado con el que conoció a su suegra]