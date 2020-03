La receta de Paco Arévalo, la paella valenciana que un día conquistó al rey Juan Carlos

El humorista Paco Arévalo (72 años) es un hombre de tradiciones y no lo oculta. Siempre con el humor por bandera, se muestra solícito cuando JALEOS se pone en contacto con él para que explique cuál es ese plato especial y estrella que siempre cocina en casa y rodeado de familia y amigos, ese que lo lleva acompañando años y décadas y que nunca falla. Ni lo duda: la paella valenciana. Como no podía ser de otro modo. Asistimos a clase de cocina "by Arévalo".

Antes de nada, hay que puntualizar que la paella puede parecer a simple vista un plato sencillo, pero que para nada lo es. Se pueden contar por miles las recetas de paellas, existen miles de fórmulas, pero en cada casa y familia existe una tradición. Y Paco Arévalo transmite la seguridad de que la suya, su paella, es triunfo asegurado. No en vano, cabe recordar como anécdota que en 2017 su plato lo probó el rey emérito Juan Carlos (82) en una reunión privada e informal junto a Bertín Osborne (65) y demás personalidades que dio tanto de qué hablar. Eso forma parte del pasado, hoy Arévalo se pone el mandil para este periódico.

1. Ingredientes

Los ingredientes que se necesitan para la paella de Arévalo.

2. Elaboración

1. Trocear el pollo y el conejo, sobre tres a cuatro trozos por comensal.

2. Sofreír en la paellera, a fuego lento y que quede bien dorado.

3. Después sofreír las verduras, alcachofas y la judía verde troceada fresca.

4. Añadir tomate triturado, con un ajito picado. Importante: esto último si no hay nadie con alergia al ajo.

5. Añadir una cucharada de pimentón De la Vera dulce y removerlo todo muy bien.

6. Añadir el agua y poner el garrafón y azafrán de hebra, también la sal.

7. Cocer todo durante una hora, o más, hasta que el caldo tome el sabor.

8. Una vez probamos que está sabroso y con el toque de sal deseado, añadimos el arroz. Cuatro tazas de arroz por los ocho de agua, o sea dos de agua por cada una de arroz.

9. Poner el fuego fuerte durante 5 minutos y luego seguir con el fuego medio hasta que estemos en los últimos minutos, en los que se le puede dar más o menos en función del caldo. Se puede llegar hasta los 19 minutos, nunca pasar de 20.

3. La historia de la paella

Arévalo luciendo su paella. Imagen cedida

Cuando toca hablar de la historia que hay detrás de una paella, de sus paellas, Paco Arévalo se acuerda de grandes momentos en su vida, de reuniones de amigos y, cómo no, de su mujer, la que le enseñó a hacerlas: "Detrás de una paella hay mucha historia. A los valencianos nos gusta juntarnos y hacer una paella, nos viene fenomenal, sobre todo a los hombres que nos reunimos y nos la comemos". Y pese a lo que le ha marcado la vida, confiesa que la paella no es su plato preferido: "En mi vida la paella ha sido un plato importante, pero no es el que más me gusta, fíjate, porque a mí mis platos preferidos son los macarrones y las lentejas". Y se deshace en halagos hacia su mujer fallecida: "Me enseñó mi mujer a hacerla, las hacía muy bien. Tengo grandes recuerdos de estar rodando una película, por ejemplo, y llamar constantemente a mi mujer para que me fuera explicando. Mi primera paella fue hace ya más de 40 años, en Córdoba, y me salió muy buena".

Reconoce que ha cocinado para gente muy importante, pero también anónima. "He hecho paellas muy bonitas, muy buenas. Las he hecho para gente importante y gente normal. Es bueno compartirla con 20 ó 30 personas y pasarlo bien. Detrás de una paella hay cosas importantes, fallas, reuniones, fincas. Siempre las he hecho con mucho éxito. Cuando ves que repiten te da un subidón. Hay una historia bonita que se hará en breve: desde hace años estamos pensando en hacer una paella Alberto Chicote (50), Santiago Segura (54) y yo".

