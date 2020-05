Fani Carbajo relata en 'Deluxe' su dura infancia: palizas, drogas y un asesinato

Después de su paso por Supervivientes y su polémico salto a la fama en La Isla de las Tentaciones, Fani Carbajo (34 años), conocida popularmente como Fani, se sentaba este sábado por la noche en el plató de Sábado Deluxe para sincerarse sobre su toda vida anterior a la televisión.

Después de que saliera a la luz la muerte de su madre en extrañas circunstancias y de que su hermana Rebeca cargase contra ella en varias ocasiones en público, Fani ha tomado la palabra y ha hablado no solo de su durísima infancia sino de la relación que mantenía con su madre.

Recordando los momentos en los que era una niña, Fani ha declarado: "Mi madre volvió con su exnovio, el padre de mi hermana Natalia, y yo tuve que ver las palizas brutales que le daba a mi madre; también me pegaba a mí, me hacía sangre, me tiraba de los pelos", confesaba entre lágrimas. Además, la exparticipante de Supervivientes ha defendido la teoría de que "mi madre murió asesinada", algo que sin duda ha marcado el resto de su vida, igual que la adicción de su madre a las drogas.

Fani Carbajo en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Uno de los episodios más duros que relató la pareja de Christopher Guzmán (29) en directo fue que siendo una niña de apenas seis años, cogió con sus propias manos y se comió toda una bolsa de pastillas pensando que eran golosinas y en realidad era droga. "Me comía una yo, y le daba una a mi hermano: 'una para mí, una para ti, una para mí, una para ti'. Me tuvieron que hacer un lavado de estómago", revelaba ante el asombro del presentador, Jorge Javier Vázquez (49), que guardaba sepulcral silencio.

El cuerpo de la madre de Fani fue hallado sin vida en un local a las afueras de Madrid. En esta descarnada entrevista, la televisiva afirmó que su intención siempre fue ayudar a su progenitora de todas las maneras posibles. "Tengo fotos, vídeos, mi madre ha estado en mi casa y conoce a su nieto. Cuando no he tenido dinero para darle cosas y mi padre me dejaba dinero para llevarle dinero", desvelaba.

Estefanía Carbajo relatando los duros episodios de su infancia. Mediaset

Sin embargo, recordar algunos de los episodios más dolorosos de su vida provocó en Fani un fuerte ataque de ansiedad, abandonando el plató entre lágrimas y muy afectada. Una situación delicada que comprobó en primera persona y así lo ha asegurado, la periodista María Patiño (48). Además, las palabras de Estefanía también han provocado el enfado de su hermana Rebeca, que durante la mañana del domingo ha intervenido en el programa Socialité, donde se ha enfrentando en directo con su hermana, asegurando que está mintiendo y que tiene pruebas para demostrarlo.

Parece que la tensión entre las hermanas va a seguir prologándose en el tiempo ya que Rebeca ha emplazado a la cadena, Telecinco, a que la lleve a algún programa cara a cara donde poder decir las cosas claras a Estefanía.

Fani Carbajo en 'Deluxe'. Mediaset

Además de entrar sin censura en los oscuros asuntos relativos a su niñez, Fani también abordó sin titubeos su experiencia en el reality más extremo de la tele, Supervivientes. La madrileña tuvo dardos fuertes para dos de las grandes protagonistas, Ana María Aldón (43) y Rocío Flores (23). De la mujer de Ortega Cano (66) comentó lo siguiente: "Ella conmigo al principio estaba muy simpática, pero luego estaba más reacia, cuando le dije que no me parecía bien hablar del miembro viril de Ortega Cano".

Y respecto a la hija de Antonio David Flores (45) afirmó que alardeaba de su posición privilegiada al ser la mejor pagada de la edición: "Rocío Flores presumía de que ganaba mucho más dinero que el resto de concursantes de Supervivientes 2020”. Según Estefanía, el caché semanal de la joven supera los 20.000 euros: "Le dije que no me gustaba ese comentario porque había gente que estaba allí por menos. Rocío estaba todo el día tumbada en la playa".

