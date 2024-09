Así es Andrés, el otro hijo de Aberasturi y férreo apoyo tras la muerte de Cris: periodista y gran apasionado de la moda

El periodista Andrés Aberasturi (76 años) y su mujer, Guadalupe Páez Vicedo, comenzaron el mes de septiembre afrontando la peor de las realidades, el escenario más lúgubre y difícil: el fallecimiento de su hijo Cristóbal -al que todos llamaban cariñosamente Cris-, a los 44 años y tras luchar contra una parálisis cerebral.

Han sido más de cuatro décadas de cuidado desinteresado el de unos padres a un hijo. Aberasturi, queridísimo presentador, ha vivido estos años a caballo entre la profesión y las atenciones a Cris, hasta que el final llegó, se impuso. La familia quiso despedir a Cris en la más estricta intimidad y EL ESPAÑOL conoce que Andrés quiso evitar al máximo que el deceso de su hijo viera la luz.

Pero, finalmente, no lo consiguió. Hoy, el matrimonio llora, desconsolado, pero no está solo. Andrés y Guadalupe tienen otro hijo, su primogénito, de nombre Andrés Jr., que se ha labrado, desde la discreción, una vasta carrera. Siempre a la sombra, sin querer hacer excesivo ruido, Andrés Aberasturi Páez cuenta con un currículum digno de ser mencionado.

Andrés Aberasturi Páez en una imagen tomada el pasado 8 de septiembre. RNE

Andrés hijo se ha convertido en el gran apoyo y sostén de sus padres en estos lacerantes momentos, sin descuidar, claro está, su propio dolor como hermano. Destaca una fuente próxima a la familia que Aberasturi siente un inmenso orgullo por su hijo Andrés.

"Me siento igual de orgulloso de mis dos hijos, cada uno con su historia, con sus problemas. Tengo dos hijos y la diferencia es que Andrés, el mayor, ha tenido la posibilidad de elegir su vida pero su hermano, Cris, no", manifestó, hace un tiempo, Aberasturi en una entrevista. Andrés hijo, como le pasó a su progenitor, quedó enamorado desde bien joven por la comunicación.

Estudió Periodismo y comenzó a dedicarse de manera profesional a la organización de eventos para dar visibilidad a las enfermedades mentales. Es CEO y unos de los fundadores de Pelonio -junto a Águeda Amiano y María Fitz-James Stuart-, una agencia creativa de comunicación y de eventos.

También la moda conquistó las inquietudes de Andrés y está detrás de EGO, la pasarela para jóvenes diseñadores de Cibeles. Su nombre también está vinculado, además, a la Fundación Nido. Esta entidad la creó su padre hace años para "atiende a personas con parálisis cerebral y discapacidades múltiples severas en el centro El Despertar en Madrid".

Andrés Aberasturi junto a la reina Letizia, en junio de 2016. Gtres

En dicha fundación, además, la mujer de Aberasturi aparece como vocal. El pasado 8 de septiembre, días después del deceso de su hermano, Andrés Jr. regresó al trabajo. El vástago de Aberasturi estrenó sección en el espacio radiofónico No es un día cualquiera para hablar de su gran pasión: la moda. Con motivo de su incorporación, la presentadora del espacio, Pepa Fernández, le realizó una pequeña entrevista.

"Soy Andrés Jr. Llevo 20 años dedicándome a la moda. Fue bastante bonito y romántico. Me dedicaba al tema de producción audiovisual y en el año 2003, que era el año del discapacitado, por cuestiones que sabéis, que nos atañen a la familia, decidimos hacer un poco de ruido para dar visibilidad a estos críos y el sector que se volcó, y nos ayudó mucho, fue el de la moda", comienza explicando Andrés hijo.

"Hicimos un desfile y empiezo a tomar contacto con el sector y me involucro. (...) Es un sector en el que se juntan industrias, culturas, arte... (...) Ser diseñador de moda es lo más difícil del mundo. (...) Detrás de la frivolidad, hay un trabajo, hay una lucha y una vocación", agregó. Ese día, Andrés, que rindió homenaje a Cuca Solana, precursora de la Pasarela Cibeles, y a Manuel Piña, habló de EGO.

EGO nació en 2006 de la necesidad de jóvenes diseñadores de mostrar sus trabajos y, sobre todo, de la visión emprendedora de Aberasturi, quien consiguió convencer a los responsables de Cibeles de lo oportuno de incorporar, de alguna forma, nuevos aires. No es la única empresa que motiva a Andrés Jr. y que conforma su día a día: también está detrás de Pelonio Comunicación.

Aberasturi y su empresa, Pelonio Comunicación, son referentes en España de cuanto evento importante relacionado con moda y jóvenes creadores se celebra en el país. En los últimos días, la agencia creativa de comunicación y de eventos Pelonio, responsable de la comunicación de firmas de moda como Pull&Bear, Levi’s o Palomo Spain, anunció la absorción de TTarrago.

Un paso al frente que denota la fortaleza de la firma. "Colocamos a nuestras marcas en lugares donde antes nadie las había visto. Creemos en el talento desconocido. Conectamos lo inesperado. Lo que más nos interesa está a punto de pasar. Pelonio integra en sus servicios PR media y digital, consulting, creatividad y producción además de contar con su división de moda que ofrece el servicio de showroom", reza la web.

La lucha familiar

Andrés en un cariñoso abrazo con su hijo Cris.

Andrés Aberasturi habló de su hijo Cris en distintos espacios, para concienciar sobre la parálisis cerebral y cómo es vivir con una persona con esta dolencia. En 2016, Aberasturi publicó el libro Cómo explicarte el mundo, Cris: Testimonio de la vida con mi Hijo.

"No me considero valiente, sólo he hecho lo que tenía que hacer: luchar por nuestro hijo al lado de su madre y sentirme igual de orgulloso de mis dos hijos, cada uno con su historia, con sus problemas. Tengo dos hijos y la diferencia es que Andrés, el mayor, ha tenido la posibilidad de elegir su vida pero su hermano, Cris, no", manifestó Aberasturi en EL ESPAÑOL en 2016.

Muy generoso, en aquella charla, Aberasturi destacó el papel de su mujer, Guadalupe Páez Vicedo: "La protagonista de la vida de Cris es su madre, ella y él, él y ella. Imaginar que una vez dijera una palabra y que esa fuera 'mamá' no es restarme un placer, sino aumentarlo y ser justo".

"Cris no vive la vida como la vivimos nosotros. Cris vive una estafa. Me parece una responsabilidad terrible decidir por él. El problema es que no le vas a curar. Siempre va a estar atado a su silla, a su destino, el cual no ha elegido. Y yo me siento responsable porque le traje al mundo", aseguró en 2018, en el Chester de Risto Mejide (49), en Cuatro.