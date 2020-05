Alessandro Lequio, muy pendiente de Ana Obregón tras la muerte de su hijo Álex

Desde el pasado 13 de mayo, cuando Álex Lequio falleció a los 27 años de edad víctima del cáncer contra el que llevaba dos años luchando, sus padres se han mantenido muy unidos en estos días de dolor y luto. Una pérdida sin igual que está siendo especialmente dura para Ana Obregón (65 años), que ha perdido a su único hijo, y que ha encontrado en Alessandro Lequio (59) su mejor apoyo.

Este mismo lunes, el italiano ha sido fotografiado sin mascarilla y sin afeitar accediendo a bordo de su vehículo a la casa que la intérprete posee en la lujosa urbanización de La Moraleja, al norte de Madrid. Con el rostro serio, el aristócrata ha aparecido luciendo una chaqueta caqui debajo de la cual se adivinaba una camiseta azul con un logo blanco. La misma que vistió en varias ocasiones su hijo, Álex Lequio, y de la que no se ha separado Alessandro tras la muerte del joven.

Alessandro Lequio ha visitado este lunes a Ana Obregón en su casa madrileña.

Convertido en un símbolo de esta dura pérdida, el colaborador de El programa de Ana Rosa ya apareció con esta prenda el mismo día que falleció el empresario, cuando acudió al Tanatorio Sáncho de Ávila, en Barcelona; y cuando abandonó la Ciudad Condal rumbo a Madrid.

Lo cierto es que en estos cinco días posteriores a la muerte de Álex Lequio, sus padres han dejado de lado todas las rencillas que pudieran existir y se han mostrado como un equipo unido que trata de lidiar con uno de los episodios más duros a los que se tengan que enfrentar. En el tanatorio, en el funeral y ya en sus respectivos hogares en Madrid, Alessandro ha demostrado que está muy pendiente de Ana Obregón para tratar de consolarla en estos momentos.

Ya al poco de conocerse el fallecimiento del joven en el hospital Quirónsalud de Barcelona, donde llevaba más de un mes ingresado, tuvo lugar el primer acto solemne en el que dejaron patente que este mal trago lo pasarían juntos. Fue en el Tanatorio Sáncho de Ávila donde se encontraron para velar juntos el cuerpo del joven, que estaba siendo preparado para su traslado a Madrid.

Una imagen que se repitió este sábado en el Cementerio de La Paz, en Madrid, donde pudieron darle el último adiós al joven Álex Lequio y donde se les pudo ver fundidos en un profundo y emotivo abrazo junto a Carolina Monje, la novia del fallecido.

Unos actos dolorosos a los que han tenido que acudir a pesar de la pena y el dolor de estos duros momentos para poder despedir a su hijo, Álex Lequio, y en los que han demostrado que son un frente unido ante esta pérdida.

Emotivos mensajes

Tras dos años de lucha contra el sarcoma de Ewing que sufría, Álex Lequio falleció a los 27 años de edad en el hospital Quironsalud de Barcelona, donde llevaba más de un mes ingresado. Un triste desenlace para un joven que había dado lo mejor de sí mismo y al que todos han querido recordar como un hombre emprendedor, amable, justo y valiente.

Al poco de conocerse la muerte de Lequio, la propia Ana Obregón quiso compartir un mensaje en sus redes sociales donde dejaba patente lo duro que era el momento que le estaba tocando vivir. "Se apagó mi vida", escribió la actriz junto a una fotografía donde aparece con su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Se apagó mi vida. Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) el 13 May, 2020 a las 11:38 PDT

Días después, el propio Alessandro Lequio quiso pronunciarse a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Ok, Alex, lo capto... te sacaré del bosque, pero mientras tanto recuerda que eres y siempre serás mi luz y mi centro. Hasta el último aliento. Es el mayor honor ser tu padre. Dios te bendiga, Álex", escribió en inglés el italiano en su perfil de Twitter.

Unas emotivas palabras que dejan patente los duros momentos que están viviendo Alessandro y Ana Obregón tras la muerte del joven; y a las que se han sumado otros familiares. De la avalancha de mensajes que han surgido en las redes sociales al poco de conocerse su fallecimiento destaca la publicación de Clemente Lequio, que quiso recordar a su hermano en un post.

"'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted' ('Respira profundo. Disfruta de la vida. Algunos de vosotros la dais por hecho'). Este era su último mensaje. Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", comentó el joven en su cuenta de Instagram.

[Más información: Conmoción y lágrimas en el discreto entierro de Álex Lequio: sus padres y su novia, rotos de dolor]