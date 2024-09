La mirada de amor absoluto de Javier Bardem a Penélope Cruz en su gran noche en el Festival de San Sebastián

Este viernes, 20 de septiembre, en la inauguración de la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes del país -certamen que premia el talento cinematográfico de España-, ha habido un claro protagonista, con permiso de los demás: el laureado y admirado Javier Bardem (55 años).

En realidad, ha sido su gran noche, pues ha recibido el codiciado Premio Donostia, distinción que no pudo recoger el año pasado debido a la huelga de actores de Hollywood. A su lado, apoyándole, su mujer y razón de amor, Penélope Cruz (50). Hay que puntualizar que la alfombra roja de estos galardones es una de las más esperadas del año.

Uno de los posados más aclamados ha sido el que han protagonizado Javier y Penélope, que han llegado juntos y cogidos de la mano, derrochando complicidad y elegancia. El actor no ha dudado en asistir a este magno evento con el mayor apoyo de su vida, su mujer, que ha vuelto a brillar a nivel estilístico.

Javier Bardem y Penélopez Cruz, en la alfombra roja del Festival de San Sebastián. Gtres

Penélope ha elegido un vestido de encaje blanco de corte sirena, con un llamativo lazo en el escote en color negro con una camelia central, icónica de la firma Chanel. En esta noche de cine, como a lo largo de su longevo y sólido matrimonio, Javier y Penélope han demostrado la gran unión e inmensa admiración que existe entre ellos.

De hecho, en un momento de su posado en el photocall, entre tímidas sonrisas, Bardem no ha podido evitar una mirada de absoluto y entregado amor hacia su esposa. Decir que, de vuelta, en el patio de butacas del Kursaal, estaba no sólo ese mismo sentimiento por parte de Cruz, también se unía el orgullo que siente hacia su esposo y padre de sus dos hijos, Leo y Luna.

La de Alcobendas conoce bien no sólo el esfuerzo y el sacrificio de su profesión, también lo que es recibir este galardón, pues a sus manos llegó en el año 2019. Ha sido una noche, una gala, una ceremonia marcada y especialísima para Javier.

"El hecho de que te premien por una profesión que es una pasión, y que es una suerte el poder vivir de ello, es ya una guinda dentro de un pastel que te parece demasiado", ha manifestado este viernes, día 20, el hijo de Pilar Bardem.

No sólo Penélope ha estado cerca de Javier este viernes que permanecerá indeleble en su recuerdo: también le han acompañado dos personas clave, sus hermanos, Carlos (61) y Mónica Bardem (60). Ambos, emocionados, le han hecho entrega del galardón al actor de cintas como Mar Adentro y Éxtasis.

Dos momentos de la gran noche de Bardem y Penélope en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Próximo a Bardem, en el patio de butacas, también está alguien queridísimo para el celebérrimo actor: su maestro, Juan Carlos Corazza. "Espero no llorar. Sólo hablar de ellos ya me emociono", aseguró Javier en la rueda de prensa previa, donde también ha estado muy presente su madre, Pilar Bardem, quien murió en julio de 2021.

"Nací siendo el hijo de Pilar y moriré de la misma manera, porque es mi mayor condecoración. Me enseñó lo que era la dignidad, la empatía y el trabajo. Todo empezó con ella y siguió con mis hermanos, y siguió con mis amigos. Y siguió con una profesión que es también una profesión muy concienciada de lo que es ser humano y las necesidades humanas de todos nosotros. No conozco actor o actriz que no sea una persona altamente sensible y empática y eso es una cosa hermosa de nuestra profesión", ha apostillado Javier.

En otro orden de cosas, cabe destacar que esta gala ha estado dirigida por Andreu Buenafuente (59) y Berto Romero (49). La persona encargada de la presentación de la ceremonia ha sido la actriz Bárbara Goenaga (41).

Otros dos protagonistas

Amén de Javier Bardem, hay otros dos destacadísimos protagonistas de la noche, Cate Blanchett (55) y Pedro Almodóvar (74), distinguidos con el Premio Donostia. La actriz australiana es, además, la imagen del cartel oficial de esta edición, y el autor manchego, el décimo cuarto realizador que recoge este premio.

Pilar Bardem y Penélope Cruz en el 'photocall' del Festival de San Sebastián. Gtres

Han transcurrido 44 años desde la primera visita de Almodóvar a San Sebastián como debutante para presentar Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón junto a Olvido Gara (61), Alaska, que encabezaba el reparto de su irreverente y alocada historia.

Ahora llega avalado por una exitosa carrera y el prestigio que dan más de 170 galardones, entre ellos dos Óscar, dos Globos de Oro, siete premios de la Academia de Cine Europeo, cinco Bafta, cuatro Cesar, cinco Goyas y dos David de Donatello, al que añadió el pasado día 7 el León de Oro de Venecia por su último trabajo, La habitación de al lado, que también se podrá ver en el Zinemaldia.