Omar Mugharbel, CEO de la liga de Arabia Saudí: "No será sorprendente ver a cualquier estrella aquí"

Arabia Saudí es un país de algo más de 36 millones de habitantes cuyo protagonismo en el universo del deporte ha sido históricamente muy reducido. Era extraño encontrar un ámbito de este mundo en el que el estado de la península arábiga fuera referencia o, al menos, medianamente conocido.

Sin embargo, esta situación ha cambiado en los últimos años. Y todo gracias al imparable crecimiento de la Saudi Pro League, la liga de fútbol de Arabia. A pesar de que este campeonato fue fundado en 1976, no ha sido hasta ahora cuando su repercusión ha explotado a niveles estratosféricos.

Por ello, a nadie le extraña ya encontrarse con una noticia sobre la liga saudí en alguno de los medios más relevantes de cualquier país del mundo. Hoy en día, la Saudi Pro League se ha convertido en una de las referencias mundiales a nivel de crecimiento y en una de las competiciones con mayor poder mediático.

El gran respaldo económico que tiene por parte del gobierno del país ha conseguido que en los últimos años, especialmente durante las dos últimas temporadas, se haya convertido en la nueva y exótica morada de grandes estrellas internacionales. El caso más representativo es sin duda el de Cristiano Ronaldo.

El astro portugués abandonó el Manchester United y fichó por el Al-Nassr en enero del año 2023. A pesar de que su fichaje no fue el primero de gran nivel, su llegada sí ha sido la más mediática hasta el momento y la que ha impulsado de manera exponencial el crecimiento de este campeonato. Sobre esta explosión sin precedentes sabe, y mucho, Omar Mugharbel, el CEO de la Saudi Pro League, quien ha participado en un encuentro con EL ESPAÑOL en Riad para explicar cuál es el presente y el futuro de la competición de moda en el universo del deporte.

La explosión de la Saudi Pro League

El fútbol, como deporte más o menos organizado, comenzó a dar sus primeros pasos en Arabia Saudí en la década de los años 50. Fue entonces cuando se creó el primer proyecto de Federación nacional. Poco a poco, los clubes existentes, aún de naturaleza amateur, se fueron organizando para dotar de mayor seriedad a sus competiciones. No obstante, no fue hasta unos 20 años después cuando nacieron las primeras ligas oficiales.

En esos compases iniciales, casi todo el potencial futbolístico se centraba en las ciudades de Riad y Jeddah. Aunque con la llegada de los años 80, se produjo el primer conato de evolución real poniendo a Arabia Saudí en el mapa del fútbol continental. Así fue cómo la selección nacional consiguió dos Copas de Asia.

El fútbol en Arabia Saudí continuó creciendo a pasos agigantados hasta que en la década de los 2000 se apostó decididamente por su profesionalización y por su entrada con mayor visibilidad en la Confederación Asiática (AFC). Sin embargo, esto solo fueron los cimientos de una majestuosa obra que hoy en día luce como un colosal rascacielos que incluso eclipsa las competiciones más importantes de este deporte a nivel mundial.

Desde la entrada de la actual década, y especialmente a partir de 2023, el panorama de la Saudi Pro League ha cambiado absolutamente. Y todo gracias a la intervención del Fondo de Inversión Pública y al programa estratégico Saudi Vision 2030. Mediante este plan, el PIF se hizo con el control mayoritario de los cuatro clubes más importantes del país: el Al-Ahli, el Al-Ittihad, el Al-Hilal y el Al-Nassr.

Sede de la Saudi Pro League en Riad. Borja Sánchez EL ESPAÑOL

La nueva hoja de ruta marcada por las inyecciones económicas del PIF ha conseguido en los últimos años que jugadores como Cristiano Ronaldo, Neymar o Karim Benzema se marchen de los mejores clubes de Europa para dar rienda suelta a su calidad en un país con muy poca tradición y con un bagaje histórico muy reducido en el mundo del fútbol.

Gracias al dinero, pero también a una estrategia brillante medida al milímetro para alcanzar el éxito, Arabia Saudí ha conseguido en menos de 24 meses lo que antes habían perseguido estados como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos o México: convertirse en un escaparate de estrellas, pero crecer gracias a ellas hasta transformarse en una de las mejores ligas del mundo.

De ese asombroso plan sabe y mucho Omar Mugharbel. El CEO de la Saudi Pro League ha participado en un encuentro con EL ESPAÑOL en el que explicaba así cómo se ha gestado este crecimiento: "Creo que estamos en un viaje muy emocionante por el desarrollo del fútbol. ​​Estamos creando y ampliando nuestro legado en lo que respecta al fútbol en Arabia Saudí, ya que es una nación que ama el fútbol porque es parte de nuestra historia".

"Tenemos una larga trayectoria, ya sea por el desarrollo de nuestra liga o gracias a nuestra selección". Tal y como explica Omar Mugharbel, "más del 80% de la población participa en el fútbol, ya sea viéndolo o siendo parte de este ecosistema". La Saudi Pro League ha crecido de manera exponencial en los últimos meses, pero ese crecimiento no ha sido fruto de la casualidad, sino que se debe a un complejo plan cimentado en varios pilares.

"Uno de ellos es cómo podemos mejorar la gobernanza general del juego dentro de la Liga. El segundo es cómo podemos mejorar el producto, desde el punto de vista comercial, del marketing y de su transmisión. El tercero, y tal vez sea lo que más ruido y atención ha recibido, es el desarrollo de los jugadores y la gestión con la atracción y el desarrollo de las estrellas del fútbol. Pero también tenemos el mandato de ayudar a desarrollar los propios clubes".

"Vemos muchas oportunidades para mejorar las operaciones generales con los clubes, ya sea en lo deportivo, a nivel de marca, su gobernanza financiera... Y por último, pero no por ello menos importante, está el desarrollo de nuestras capacidades internas, asegurándonos de que tenemos el equipo adecuado, los recursos adecuados, pero también trabajando en nuestra transformación digital".

Desde la dirección de la Saudi Pro League aseguran que la clave de todo es que su plan es una "estrategia a largo plazo". "Hemos visto muchas mejoras enormes. Nos estamos moviendo en la dirección correcta". Por ello, ya hay un quinto equipo, el Al-Qadisiyah, que se ha unido de manera significativa a ese club de los cuatro fantásticos marcados por el profundo control y respaldo gubernamental.

"Es importante reconocer que estamos en un proceso de transformación. Históricamente, todos los clubes eran propiedad pública del gobierno y hoy estamos en un proceso acelerado de privatización masiva de esos clubes para que sean de propiedad privada. Comenzó con los cuatro clubes de nuestra liga que hoy son propiedad directa de nuestro PIF. Pero también está Al-Qadsiah, transferido a Saudi Aramco, el Club Suqoor, a NEOM, el Diraiyah, a la Autoridad de Desarrollo de Diriyah, o el Club AlUla, a la Comisión Real para AlUla".

"Este es el comienzo de ese proceso de transformación porque creemos que la privatización de esos clubes crea mucho valor tanto desde una perspectiva comercial como deportiva y de marca. Hace no mucho tiempo se anunció que muchos clubes estarían disponibles para la inversión privada y se espera que más clubes sigan este ejemplo a medida que avanzamos".

La figura de Cristiano Ronaldo

A pesar de que el crecimiento de la Saudi Pro League responde a un complejo plan multidisciplinar en desarrollo, lo que más llama la atención desde el punto de vista mediático y social es la cantidad de grandes fichajes que se han conseguido hacer en las últimas temporadas.

A los citados anteriormente se podrían añadir nombres como N'Golo Kanté, Roberto Firmino, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Riyad Mahrez, Marcelo Brozović, Fabinho, Aymeric Laporte, Édouard Mendy, Aleksandar Mitrović, Yannick Carrasco, Nacho Fernández o Yassine Bounou entre muchos otros.

"Hemos sido capaces de atraer a algunas superestrellas mundiales a nuestra liga desde la temporada pasada y muchas de ellas continúan aquí". Esta política de fichajes no sólo ha funcionado como un efecto llamada para otros grandes jugadores, sino que también ha aumentado "la competitividad en el campo".

"Observamos que el número medio de goles por jornada ha aumentado en comparación con el año pasado. La competencia por los primeros puestos en la clasificación para la Champions Asiática es bastante dura, pero incluso los clubes que compiten por no descender también son mejores. Hemos visto elementos como la edad media general de los jugadores, que ha disminuido. Y eso es una señal de que también estamos invirtiendo en jugadores más jóvenes".

Gabri Veiga llega a una concentración con el Al Hilal. Redes Sociales

Y como si se tratara del Real Madrid de los galácticos ideado por Florentino Pérez, este plan de inversión ha provocado un crecimiento exponencial: "Obviamente, debido a la afluencia de estrellas y a la mejora en la propia liga, hemos visto un crecimiento masivo en nuestros ingresos comerciales, ya sea por intereses de patrocinio o incluso desde una perspectiva de transmisión".

Tal y como asegura Omar Mugharbel, la Liga Saudí se transmite en más de 160 países de todo el mundo. "Todavía estamos en el comienzo de nuestra fase de transformación, pero hemos visto mucho interés en diferentes mercados por ver los partidos". Y sin duda alguna, uno de los mayores reclamos para conseguir este crecimiento, por no decir el mayor, ha sido la llegada de Cristiano Ronaldo, un futbolista que se ha convertido en la primera persona en alcanzar los mil millones de seguidores en redes sociales.

El CEO de la Saudi Pro League explica así su importancia en este crecimiento: "No hay duda de que alguien como Cristiano Ronaldo, probablemente uno de los mejores que ha jugado jamás a este deporte, tiene un impacto enorme dentro y fuera de la cancha en Arabia Saudí. Creemos que nos ha ayudado a acelerar nuestro proceso de desarrollo y transformación y ha abierto la puerta a muchos otros jugadores para que vengan y se unan a la liga y consideren la Saudi Pro League como una oportunidad válida para sus carreras".

"Ha ayudado mucho en términos de desarrollo de nuestra transformación. Pero no sólo en la cancha, ya que se ve en términos de compromiso con los aficionados. El amor por Cristiano también se traduce en cómo la gente interactúa con él. Se ve que Ronaldo hoy está bien integrado en nuestra comunidad, disfrutando de su tiempo aquí con su familia. Tiene un profundo impacto en la liga, en los clubes y en el país". Para Omar Mugharbel, el astro portugués ha sido la mejor inversión: "Sin duda fue un catalizador importante para acelerar nuestro avance".

El CEO de la liga árabe explica a EL ESPAÑOL cuál fue la clave de su llegada a la competición y al Al-Nassr: "Cristiano Ronaldo tenía interés en el proyecto, creía en la transformación que se estaba produciendo y es parte de ese proceso hoy en día. Y creo que esto también demuestra la confianza en la transformación que se está produciendo y el impacto que realmente estamos creando a lo largo de los años".

A sus 39 años, que serán 40 el próximo mes de febrero, Ronaldo sigue batiendo récords en el mundo del fútbol. Recientemente acaba de convertirse en el primer futbolista profesional en superar los 900 goles oficiales y hace unos meses se consagró como el máximo artillero de la temporada 2023/2024 en todo el fútbol mundial superando a estrellas como Haaland, Harry Kane o Mbappé derribando nuevamente la barrera de los 50 tantos.

A pesar de su edad, el astro portugués todavía se ve jugando unos años más, especialmente con la esperanza de llegar a los 1.000 goles y quien sabe si de levantar la Copa del Mundo de 2026. No obstante, el caso de Cristiano, y de otros jugadores como Benzema, que han aterrizado en Arabia en la recta final de su carrera, no impide que grandes estrellas acudan a esta liga en su mejor momento profesional.

"Si observamos lo que ha estado sucediendo en los últimos 18 meses, hemos podido atraer a muchos jugadores estrella. Incluso futbolistas jóvenes. Esto también da una indicación de que estamos invirtiendo en ese espacio. Sin embargo, todo lo que estamos haciendo es a largo plazo. Así que no se trata solo de lo que hicimos esta temporada. Se trata de cómo seguimos dando los pasos correctos".

Omar Mugharbel, CEO de la Saudi Pro League. Borja Sánchez EL ESPAÑOL

Sobre la posibilidad de ver a cracks como Vinicius, Mbappé o Haaland, los mejores del mundo en la actualidad, en la Saudi Pro League, Omar Mugharbel no cierra ninguna puerta: "De cara al futuro, todo es posible. Creo que lo que era imposible hace unos meses, lo hemos hecho posible. Y creo que continuaremos con ese mismo impulso en el futuro. Así que nunca se sabe lo que podemos ver en el próximo mercado de fichajes".

"Creo que tener jugadores de esta calidad, que los equipos se estén desarrollando y sean más competitivos realmente convierte la Saudi Pro League en una opción válida para cualquiera, sea cual sea su edad. No será sorprendente ver cualquier nombre en la Liga Saudí. Honestamente, esto nos enorgullece mucho como liga y como país. Y es un elemento clave para que sigamos avanzando".

Una de las últimas incorporaciones ha sido la del excapitán del Real Madrid, Nacho Fernández, quien ha pasado de levantar 'La Decimoquinta' y de ganar la Eurocopa a fichar por el Al-Qadsiah FC: "Que muchas estrellas consideren hoy que la liga saudí es una oportunidad viable para su carrera es un testimonio de que todo lo que hacemos hoy es sostenible y es real. Hay mucho desarrollo en marcha y dudo que un jugador como Nacho no lo tenga en cuenta cuando decide pasar de estar en el Real Madrid a Arabia Saudí".

"Si pensamos en el impacto que obviamente tiene a nivel profesional y deportivo, será muy importante en su equipo. Es un jugador de clase mundial. Y hemos visto en las últimas tres temporadas su impacto en el campo. Cualquier jugador que se una a la liga tiene un impacto tanto en el campo como fuera de él, creando ese interés y esa atracción para que más jugadores vengan a la liga".

Si Nacho es un recién llegado, Gabri Veiga va camino de convertirse en todo un veterano en el fútbol árabe. El suyo fue un caso especialmente polémico en España, ya que dejó un club como el Celta y dio portazo al interés de equipos como Real Madrid o Nápoles para marcharse con sólo 21 a la Saudi Pro League.

Este movimiento, además de una considerable lluvia de millones de euros en su cuenta corriente, le trajo muchas críticas. Sin embargo, encuentra escudo en la dirección del campeonato saudí: "Tenemos que entender que el equipo con el que juega hoy está repleto de estrellas, tanto talento local como internacional. Es parte de un equipo que tiene una base de aficionados enorme. Así que creo que todos los elementos que impulsarían a un jugador a unirse a un equipo estaban cumplidos. Creo que fue una muy buena decisión para él y un beneficio mutuo".

El futuro de la Saudi Pro League

El proyecto Saudi Vision 2030, la huella del PIF, fichajes, inversiones, súperestrellas... el plan de la liga árabe sigue su curso, pero siempre con un denominador común: mirar hacia el futuro. "La forma en que vemos nuestra liga es como un proyecto de desarrollo a largo plazo".

"No estamos aquí para generar un gran revuelo en un mercado de fichajes o una sola temporada. Miramos más allá. Cómo mejoramos en el campo, cómo mejoramos la experiencia de los aficionados y cómo continuamos invirtiendo en los próximos años para mejorar todo lo que estamos haciendo. Este es un proyecto a largo plazo. Y cada año seguimos invirtiendo en diferentes aspectos del juego para asegurarnos de que estamos teniendo el impacto adecuado y de que este es sostenible".

"Hoy nos centramos en cómo desarrollar nuestro propio producto, cómo mejorar dentro y fuera de la cancha y cómo aumentar el interés y la atención que recibe la liga saudí, tanto desde una perspectiva nacional como internacional. Y ese es realmente nuestro enfoque hoy porque creemos que, al fin y al cabo, somos parte de un ecosistema global y todo lo que hacemos es por el fútbol. ​Y Arabia Saudí obviamente tiene un impacto positivo en el mundo del fútbol en su conjunto. Esa es realmente nuestra postura al respecto".

Tal y como explican desde la dirección de la Saudi Pro League, la aspiración a largo plazo es convertirse en una referencia a nivel futbolístico: "Todo lo que estamos haciendo hoy nos lleva a ese objetivo. Nuestro primer reto es estar entre las diez mejores ligas del mundo y el segundo es estar entre las cinco mejores. Estamos muy comprometidos con ese objetivo".

El balón oficial de la Saudi Pro League. Borja Sánchez EL ESPAÑOL

Si perdura en el tiempo este crecimiento, una de las posibles vías de expansión puede ser la unión de la Saudi Pro League con la UEFA y que algunos de sus clubes incluso puedan jugar la Champions: "No hay conversaciones por el momento. Estamos muy centrados en desarrollar nuestra propia liga y ahí es donde ponemos todos nuestros esfuerzos". A pesar de eso, Omar Mugharbel reconoce a EL ESPAÑOL que están abiertos a muchas posibilidades.

"Tenemos conversaciones con otras ligas a nivel mundial porque creemos que hoy en día el mundo del fútbol opera como una unidad. Y podemos aprovechar mucha experiencia de diferentes ligas de todo el mundo. Tenemos relaciones muy saludables con LaLiga, con la Serie A, con la Bundesliga, con la J-League y constantemente nos acercamos a ellos".

"Hay un intercambio constante porque queremos aprender de las mejores competiciones del mundo. Y eso también es parte de nuestro viaje de crecimiento y desarrollo. Somos una liga abierta e invitamos a la participación y a las relaciones en todos los ámbitos. Y eso es lo que pretendemos seguir haciendo".

El fútbol en Arabia Saudí está creciendo de manera imperiosa y, aunque su entrada en Europa todavía parece lejana, lo que sí es un objetivo real es albergar un Mundial. Omar Mugharbel confiesa a EL ESPAÑOL que desde la Saudi Pro League también están empujando para alcanzar este reto en el año 2034.

"Como saudí es algo que me llena de orgullo. Todavía recuerdo haber visto mi primer Mundial en 1994 por televisión. Obviamente, no tuve la suerte de estar allí y esa experiencia se me ha quedado grabada en la memoria durante toda mi vida. Así que poder organizar el Mundial en Arabia Saudí sería un sueño hecho realidad para muchos amantes del fútbol en Arabia Saudí".

"Si lo pienso desde la perspectiva de alguien que trabaja en el ecosistema del fútbol, ​​obviamente, eso acelera mucho el desarrollo hacia la consecución o la organización del Mundial en términos de infraestructura, desarrollo y base e instalaciones. Así que hay enormes beneficios que se derivan de organizar el Mundial y de inclinarse por la Copa del Mundo. Y el Mundial en Arabia Saudí promete ser una experiencia única que, con suerte, dejaría una marca duradera en todos los que nos visiten en ese momento".

Mientras el Mundial se acerca hacia Arabia Saudí el año 2034, quizás no haya que esperar tanto para ver un Clásico de La Liga en territorio asiático. De momento, la Supercopa de España ya hizo las maletas rumbo a Riad y desde la Saudi Pro League no cierran las puertas a nuevas acogidas.

"El Clásico que hoy tenemos es la Supercopa y ahí es donde se han producido las conversaciones. En esos encuentros no hemos hablado de eso. Sin embargo, al final, estamos abiertos a cualquier sugerencia que pueda aumentar el interés en el fútbol. Y si esa es una opción disponible, entonces es una discusión que debe llevarse a cabo".

Un Mundial, un Clásico y fichajes estelares componen hoy en día algunos de los debates que giran en torno a la Saudi Pro League, la competición de moda en el mundo del deporte. Una liga que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que sueña con consolidarse como una de las mejores del mundo en base a un plan estudiado al detalle para seguir prosperando durante los próximos años.