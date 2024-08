Cristiano Ronaldo habla abiertamente de su retirada y da una fecha y un equipo para su adiós

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo se mantiene en forma. Así lo está demostrando en este inicio de temporada, con tres goles en tres partidos. Sin embargo, el delantero portugués es el primero en reconocer que su carrera se acerca a su final. Es más, el cinco veces Balón de Oro ya empieza a vislumbrar cómo será y cuándo puede llegar su retirada.

Estos días se ha hablado de Cristiano por el éxito de su nuevo canal de YouTube, que acumula más de 48 millones de suscriptores en apenas una semana desde su apertura. Ahora ha dado también una entrevista para el canal NOW, donde habla de aspectos tan importantes como su futuro deportivo.

"No sé si me retiraré pronto. En dos o tres años... Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr", reconoció un Cristiano que ve ligado a Arabia Saudí lo que queda de su trayectoria como futbolista profesional.

Estas declaraciones aclaran su intención de continuar en el fútbol, especialmente después de que su pareja, Georgina Rodríguez, insinuara hace unos meses que el retiro de Cristiano podría llegar una vez que cumpla los 40 años. Aunque faltan algunos meses para que alcance esa cifra en febrero, su contrato con Al-Nassr termina en junio, lo que deja en el aire su continuidad.

Cristiano, sin embargo, parece decidido a seguir adelante. Esta determinación es aún más fuerte dado que todavía no ha logrado ganar ningún título con su actual club, una situación que es difícil de aceptar para alguien con su mentalidad de ganador: "Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia".

Lo que el luso tiene claro es que no se ve dirigiendo equipos desde el banquillo una vez cuelgue las botas: "En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe".

En cuanto a su trayectoria con la selección portuguesa, el final parece estar más cerca que nunca, aunque Cristiano asegura que cuando llegue el momento de despedirse, lo hará de manera inesperada: "Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy meditada", declaró.

A pesar de todo, Cristiano aún tiene la intención de seguir contribuyendo a su selección en los próximos compromisos. Se espera que esté en la lista de Roberto Martínez para los partidos contra Croacia y Escocia, correspondientes a la Nations League: "Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Nations League y me gustaría mucho jugar".