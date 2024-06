Nacho se marcha al Al-Qadsiah: "Cuando Kroos se despidió en el Bernabéu, yo ya sabía que me iba"

Dos días después de hacerse oficial su adiós al Real Madrid, tras toda una vida de blanco, Nacho Fernández compareció ante la prensa desde la concentración de España en Donaueschingen, en Alemania, en el primer día de descanso de la Eurocopa. Su comparecencia giró en torno a su despedida del club, explicando las razones de su marcha que confirmó que será a Arabia Saudí.

Simultáneamente a esa rueda de prensa, el club saudí Al-Qadsiah anunció el fichaje de Nacho por dos temporadas. Será entrenado por otro icono madridista, Míchel González, que el curso pasado llevó al equipo a ascender a la primera división del país.

Seguir en Europa nunca fue una opción para Nacho, que a toda costa quería evitar ser un rival del Madrid. El club blanco, por su parte, le esperó hasta que tuvo firmado su nuevo contrato y le mantuvo siempre la puerta abierta a seguir.

Su decisión

"La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más dificil que me ha pasado en mi vida. Es meditada, con el 100% de confianza y te mentiría si te digo que no he tenido ninguna duda. Transmití al club hace meses mi deseo de salir. Cuando las cosas son tan bonitas como esta temporada, te entran dudas y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más. Pero siendo honesto necesitaba vivir una nueva experiencia. Acabar mi carrera así en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado. Ni soñando me hubiera salido tan bonito. El cariño que he sentido estos días es el mayor título que he ganando en mi carrera. Estoy muy agradecido al club de mi vida".

Haber seguido en el Madrid

"¿Podía haber aguantado un año más? Podría y habría sido igual de feliz que los años anteriores. Pero sabéis la exigencia de este club, de estar al cien por cien y ganar cada día. He vivido todo en mi club. No significa que no tuviera ambición, pero veía que era el momento. Puede ser una decisión que alguno le parezca rara. Estoy tranquilo. No hay un único porqué, es lo que yo siento".

Cuándo decidió irse

"No hubo un día en concreto. Ya la temporada anterior tenía unas ligeras dudas, pero decidí quedarme y fue superacertado. Escribir un final tan bonito como este era imposible. Las dudas fueron creciendo cada día, pero no por un motivo. Hay cosas concretas que aumentan ese pensamiento: cierto partido que no juegas, un día que no estás al nivel... Acabar así era poner el punto final de la mejor manera".

El Madrid siempre le esperó

"Mi confianza con el club es tan grande, y estoy tan agradecido, que hasta el último momento me han esperado para que tuviera el equipo firmado. Cuando Toni se estaba despidiendo, yo ya sabía que se acababa mi carrera en el club. En ese momento no tenía para firmar el contrato que yo quería. El club me dijo que si en algún momento quería cambiar de opinión, allí iba a tener mi casa. No necesito una despedida como la de Kroos para saber lo que me quiere el club. Seguramente, en el futuro haremos una despedida".

Tendrá un acto de despedida

"Esta rueda de prensa no es una despedida del Real Madrid, sólo para aclarar lo que ha ocurrido y mi decisión. Con el club haremos algo, no sé dónde ni cuándo. ¿Si me podía afectar esto? Me hubiera gustado haberlo solucionado antes de venir con la Selección. Gracias a Dios hemos ganado los tres partidos y el equipo está centrado en lo que tenemos. Esto no me afecta ya que hace meses que sabía lo que iba a pasar con mi futuro. Esto sólo me ha hecho disfrutar aún más de mis partidos con el Real Madrid y con la Selección".

No quería ser rival del Madrid

"Ni me veía ni quiero. Los del Madrid son muy buenos y no me apetecía enfrentarme a ellos. Siempre tuve claro que, si mi carrera no terminaba en el Madrid, no quería que enfrentarme al club fuera una opción".

Ser defensa en el Madrid

"Ser defensa del Madrid es muy muy complicado. siempre estamos atacando y enfrentándonos a ls mejores del mundo. No es fácil tampoco por la exigencia de este equipo. ¿Balón de Oro? Yo no lo he tenido nunca en la cabeza, pero ojalá 'Carva' pueda estar peleándolo".