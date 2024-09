Muere Fernando Ponce de León, exflautista de Mägo de Oz, a los 59 años de edad

Fernando Ponce de León, flautista que formó parte del popular grupo de música Mägo de Oz, ha fallecido hoy a los 59 años, a causa de un fallo multiorgánico, según ha confirmado su amigo y compañero José Andrea, vocalista del grupo.

"Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté", reza el mensaje de Andrea publicado esta mañana en su cuenta de Instagram.

Desde la cuenta oficial del grupo, también han querido dedicarle unas emotivas palabras: "Fernando Ponce de León (1965 -2024) Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico. A los los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho."

Fernando Ponce De León comenzó su andadura con Mägo De Oz a finales de los años 90, siendo parte de una de las etapas más exitosas de la banda. Gracias a su talento como flautista y gaitero dejó su huella en discos referentes del género como La Leyenda De La Mancha (1998), Finisterra (2000) y Gaia (2003).

En el año 2010 decidió salir del grupo y supuso una pérdida muy importante para los seguidores de la banda de heavy metal, que siempre asociaron su música con el toque mágico que Ponce De León añadía con su flauta y gaita.

Posteriormente, fue miembro de la banda José Andrea y Uróboros, con quienes grabó el disco Bienvenidos al Medievo en febrero de 2019. Más allá del legado musical que deja Fernando Ponce de León, se le considera un artista que supo fusionar el rock con la música celta y el folk.