Marta López y Alfonso Merlos: breve e intenso amor, truncado por un 'engaño' en público

Parecía que este jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro, tan solo iba a haber dos grandes protagonistas en el panorama de la prensa social y de corazón en España. Todos los ojos estaban posados sobre la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (14 años), y su hermana pequeña, la infanta Sofía (12), que leyeron un fragmento de El Quijote y poco después dedicaron unas palabras de aliento a los españoles por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, de manera paralela, dos nombres propios del universo de la televisión irrumpían con fuerza bajo el foco mediático copando titulares hasta cierto punto difíciles de creer. Alfonso Merlos (40), periodista político y colaborador de diversos formatos audiovisuales, se volvía viral en las redes sociales después de que una mujer que no era su pareja, la ex gran hermana Marta López (46), apareciera semidesnuda paseando por el salón de su casa mientras él hacía un directo para un programa online.

Esto es una auténtica maravilla: Javier Negre hace un Skype y acaba mostrando en directo la infidelidad de Alfonso Merlos. Primera vez que destapa algo de verdad, aunque sea involuntariamente xd pic.twitter.com/iXtE6C3NJ9 — Josep Maria Sempere (@kr3at0r) April 24, 2020

Desde aquel momento, el silencio ha reinado en las redes sociales de ambos. JALEOS ha podido confirmar por el entorno de Marta López que la colaboradora se enteró de este supuesto error de Alfonso Merlos por los medios y que su relación está completamente rota. Este periódico ha contactado con la tertuliana y su respuesta ha sido clara y directa: "Entiende que ahora mismo no quiera hablar".

Firme en su deseo de no querer abordar el tema del presunto engaño de su novio, López sí ha declarado en la revista Semana que "todo esto es una situación muy desagradable. Alfonso no tiene ningún hijo ni ninguna hija. Sé perfectamente quién es ella". El analista político sigue su estela: "No voy a hacer declaraciones de ningún tipo", ha desvelado a Look. A lo largo de este viernes se descubría que la misteriosa mujer era Alexia Rivas (27), periodista del programa Socialité de Telecinco.

Marta y Alfonso, un amor televisado

Miguel Frigenti, Marta López, Alfonso Merlos e Isabel Rábago. Gtres

Era finales de noviembre del año pasado cuando una revista llevó en portada las fotografías que confirmaban el amor entre Marta López y Alfonso Merlos. Naturales y sin necesidad de esconderse, juntos sonreían, felices, al salir de un famoso restaurante de Madrid. Apenas horas después de que esas instantáneas vieran la luz, era ella quien confirmaba en el programa Ya es mediodía, lugar donde conoció a su razón de amor, que lo suyo con su compañero de trabajo iba en serio y que estaba muy enamorada. Hasta entonces, a Marta López se le había conocido dos grandes amores: su exmarido, el exfutbolista Jorge Cabeza, con quien tuvo a sus dos primeros hijos, Jorge (13) y Hugo (11); y el empresario extremeño Javier Fernández, padre de su pequeño Javier (6), y con quien mantuvo un romance que duró más de siete años.

Por su parte, Merlos, natural de Molina de Segura -Murcia-, estuvo casado con la periodista Marisa Páramo, con quien trabajó mano a mano durante su etapa en 13TV. La química entre Marta López y Alfonso Merlos nació en el programa que capitanea Sonsoles Ónega (42) en la cadena de Fuencarral pero sus carreras en los medios poco o nada tiene que ver.

Marta López y Alfonso Merlos en 'Ya es mediodía'.

La trayectoria laboral de la ex gran hermana difiere total de la de Merlos. Más de 19 años han pasado desde que Zeppelin TV y Telecinco trajesen a la vida pública a una mujer de entonces 27 años a lomos de un caballo, un descapotable rojo y que entonaba orgullosa el himno del Atlético de Madrid. "La pija de Gran Hermano", la apodaron. El tiempo después demostró que de pija tenía lo justo y que igual trabajaba en los platós de televisión, hacía las veces de madre, empresaria, gerente y socia en negocios relaciones con el ocio, la moda y también la hostelería.

Aunque en los últimos años Marta ha proyectado todas sus energías en poner en pie su catering de alimentación para eventos, El Búho, no ha dejado de acudir a su puesto de trabajo en Mediaset. A sus colaboraciones en Ya es mediodía y los debates de Gran Hermano VIP y Supervivientes, en tiempos de coronavirus y confinamiento también está siendo fichaje titular del programa Sálvame en sus versiones Limón, Naranja y Tomate.

Marta López y Alfonso Merlos en un combo de Jaleos.

Alfonso Merlos, por su parte, es licenciado en Periodismo y doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. También es diplomado en Seguridad y Defensa en el Mediterráneo por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Durante años ha sido una de las caras más conocidas de 13TV, hoy reconvertida en Trece, cadena en la que dirigió y presentó durante tres temporadas el programa de actualidad Al día. Además, es director general de la consultora Trocadero Comu­nicación, CEO de la red de medios digitales Madrid Code y miembro del Consejo Editorial de Política y Estrategia.

Merlos es también autor de media docena de libros de actualidad -la mayoría de ellos versa sobre terrorismo etarra y yihadista-. En su arsenal de publicaciones también se encuentran decenas de investigaciones científicas difundidas en revistas nacionales e internacionales y varios capítulos sobre cuestiones relativas a la comunicación y política. En los últimos tiempos, es habitual verlo en programas de sobremesa de Mediaset, escenarios donde, por cierto, el destino puso en su camino a Marta López, la mujer a la que ahora ha decepcionado y con la que ha vivido una breve pero intensa historia de amor, truncada por un engaño en público imposible de ocultar.

