La felicitación de cumpleaños de Alice Campello a Álvaro Morata tras su separación con un tierno mensaje

La ruptura de Alice Campello (29 años) y Álvaro Morata (32) ha sido una de las noticias más inesperadas y más sonadas de este 2024. Una pareja que parecía estar viviendo su mejor momento en lo personal y profesional: nueva vida en Italia, una familia feliz... Pero una vez más se ha demostrado que no todo lo que se muestra en redes sociales se corresponde con la realidad.

Desde el anuncio de separación, la modelo y el futbolista se han convertido en los protagonistas de titulares tanto de la prensa española como de la italiana. Así lo han sido también sus idas y venidas, sus encuentros por el bien de sus hijos y los acercamientos públicos que no han escondido.

Ahora han vuelto a dar un paso más para demostrar que, pese a todo, mantienen una relación cordial. Este miércoles, 23 de octubre, Álvaro Morata cumple 32 años y lo hace después de un cambio de vida que ha afectado a todos los miembros del clan.

Alice Campello y Álvaro Morata en Milán en mayo de 2022. Gtres

La empresaria italiana ha querido felicitarle públicamente con imágenes en las que se le puede ver junto a los pequeños de la casa. "Tanti auguri super papi [Feliz cumpleaños super papi]", escribe en su idioma junto a la publicación. Instantes después de compartir esta imagen, Álvaro Morata ha reposteado la imagen y también ha escrito algo junto a ella: "Grazie, Ali".

La vida de ambos ha cambiado radicalmente en los últimos meses: han pasado de vivir juntos en su exclusiva casa de La Finca, en Madrid, a hacer las maletas rumbo a Milán por los compromisos profesionales del futbolista. Precisamente, fue en este momento donde saltaron todas las alarmas: ni Alice ni sus hijos estuvieron presentes en la presentación de su nuevo equipo. Días después, se confirmaría lo que había sido un secreto a voces.

Alice en Madrid y Álvaro en Milán. Así transcurrieron sus vidas durante unas semanas. Los planes de la italiana, pese a la posibilidad de poder regresar a su país natal, continuaban en España, donde ya tenía una vida asentada. De hecho, la expareja se dejó ver acompañando a sus vástagos al primer día de colegio en Madrid. Caminos y vidas diferentes que confluían en un mismo punto por el bien de la familia.

Felicitación de Alice Campello a Álvaro Morata. Instagram

Precisamente, por este motivo, la empresaria volvió a tomar un cambio de rumbo definitivo: trasladar su vida de nuevo a Milan. Con este movimiento, no solo está más cerca de su familia, sino que permite que Alessandro y Leo (6), Edoardo (4) y Bella (1), también estén más cerca de su padre y puedan verle con normalidad sin alterar su infancia.

No viven en el mismo domicilio ni existe, al menos de momento, una posible reconciliación. Así hablaba hace unos días el futbolista de la ruptura: "La gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo, sin terceras personas. Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, que la quiero mucho, que la respeto mucho, pero que tenemos opiniones diferentes". Cabe recordar que Álvaro Morata ha relatado públicamente el mal momento psicológico marcado por la depresión que ha atravesado este último año.